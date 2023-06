La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz recibe una mención especial en los XX premios de la Codapa

La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz ha recibido una mención especial en la gala de entrega de la vigésima edición de los premios de Codapa (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública) celebrada en el Parque de las Ciencias de Granada el pasado fin de semana. Codapa reconocía así “la defensa de la educación pública de calidad desde diversos proyectos y buenas prácticas que redundan en beneficio de esa calidad, ofreciendo espacios de encuentro para familias y profesorado de todos los centros educativos de Cádiz”.

Recogió la distinción, de manos de la presidenta de Codapa, Marina Jiménez Morgado, el portavoz de la Coordinadora, Raúl Lucas, quien recordó el nacimiento de este colectivo hace cinco años “porque necesitábamos una estrategia entre las diferentes islitas que suponen todas las entidades que defienden en Cádiz la escuela pública”, citando a Marea Verde o la Flampa Gades entre otras. “Porque había veces que reivindicábamos cuando estábamos haciendo la campaña de escolarización y a veces hacíamos las cosas al revés”, añadió.

Recordó que a partir de la creación de la Coordinadora “todos los meses de septiembre planteamos una programación y de esa manera, no solamente comunicando en positivo las actividades de los centros y celebrando actividades intercentros, vamos elaborando una defensa de la escuela pública”. Raúl Lucas apuntó que “para nosotros es muy importante no solo que estén las escuelas públicas, sino también los colectivos. Y, ¿por qué no?, también la iniciativa privada. Nuestras aliadas son todas esas personas que defienden la democracia”.

La Codapa reivindicó en la gala el papel de la escuela pública, reconociendo a más de 30 personas, AMPAs y organizaciones sociales de toda la comunidad autónoma por su trabajo en favor de la educación pública e inclusiva. La Codapa, que agrupa a más de 2.800 AMPAs de Andalucía, se constituyó en 1983 y cumple en 2023 cuatro décadas de vida con el objetivo de lograr el establecimiento y perfeccionamiento de un sistema educativo entendido como servicio público fundamental.