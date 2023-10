Cientos de personas claman en Cádiz por el fin de los bombardeos y del bloqueo de Gaza

Bajo gritos de alto al genocidio, a los crímenes de guerra y al fuego, de no en nuestro nombre y de viva Palestina libre varios cientos de personas clamaron esta tarde en Cádiz por el fin de los bombardeos y del bloqueo de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí tras los atentados terroristas de Hamás. Convocadas por la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), las personas concentradas se sumaron a la condena del asesinato de 2.670 palestinos, entre ellos 700 niños y niñas, y el de 1.300 israelíes a manos del grupo armado yihadista. Al final del acto intervino un estudiante palestino en la Universidad de Cádiz, residente en Cisjordania, que relató en primera persona la represión que viven en aquel territorio. Apoyada por otros muchos colectivos, la Apdha prepara una manifestación,

"El gobierno israelí está causando una devastación completa y total en Gaza atacando hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y edificios de apartamentos", denunció la Apdha mediante un manifiesto que leyeron anets varias de sus activistas. "Ha declarado una guerra genocida contra el pueblo de Gaza. Como organización que trabaja por los derechos humanos y por un futuro en el que los palestinos, los israelíes y todas las personas pidan vivir en igualdad y libertad, desde la Apdha hacemos un llamado a todas las personas con conciencia a movilizarse para detener la masacre que se está perpetrando ante nuestros ojos", dijo una de ellas.

"Como no puede ser de otra manera, la Apdha también lamenta profundamente los más de 1.300 israelíes asesinados, las familias destruidas, y teme por las vidas de las personas tomadas como rehenes por Hamás", aclararó. "Estamos totalmente de acuerdo con los principales grupos defensores de los derechos palestinos: las masacres cometidas por Hamás contra civiles israelíes son horribles crímenes de guerra que condenamos sin ambigüedades. No hay ninguna justificación de ningún tipo para la matanza indiscriminada de civiles o la toma de rehenes civiles. Todas las vidas valen lo mismo", manifestó.

"Todos los gobiernos occidentales salieron en tromba apoyando el derecho a defenderse que tiene Israel. Y es cierto que cualquier estado tiene la obligación de proteger a su ciudadanía. Pero el famoso derecho a defenderse del Estado de Israel es el que viene aplicando desde hace 75 años cuando en 1948 millones de palestinos tuvieron que huir de la violencia y buscaron refugio en los países vecinos y decenas de miles lo hicieron en Gaza", denunció otra de las activistas. "Y ahora, horriblemente, los gobiernos israelí y estadounidense están utilizando los asesinatos de Hamás como armas para alimentar una guerra genocida contra los palestinos en Gaza, prometiendo 'abrir las puertas del infierno'. Esta guerra es la continuación de 75 años de ocupación y apartheid israelíes".

"No, no en nuestro nombre, porque defenderse no es derecho a la venganza, ni considerar como hizo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que Israel 'está tratando con animales humanos y los combatiremos como animales'; no, defenderse no es masacrar un pueblo, ni coger a dos millones de personas de rehenes, ni bombardearlos día y noche hasta destruirlo todo", proclamaron.

"En la Franja, los bombardeos israelíes han asesinado en nueve días de guerra a 2.670 palestinos, entre ellos 700 niños y niñas. El gobierno israelí está causando una devastación completa y total en Gaza atacando hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y edificios de apartamentos".

"El gobierno israelí ha bloqueado totalmente Gaza, cortado la electricidad y el agua, impedido la llegada de alimentos o medicinas. Los hospitales no pueden salvar vidas, Internet está colapsando, la gente no tendrá teléfonos para comunicarse con el mundo exterior y ya se está acabando el agua potable para dos millones de personas. Gaza quedará sumida en la oscuridad a medida que Israel convierta sus barrios en escombros. Peor aún, Israel ha declarado abiertamente su intención de cometer atrocidades masivas e incluso genocidio, y el primer ministro Netanyahu dijo que la respuesta israelí 'repercutirá durante generaciones”.

"El gobierno israelí está provocando una nueva nackba obligando a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y trasladarse al sur, también bombardeado. No hay sitio donde cobijarse de la venganza y el odio de los fundamentalistas que gobiernan Israel". Nackba significa catástrofe en árabe yes la palabra usada para recordar el éxodo de los más de 50 000 palestinos que se vieron obligados a dejar sus hogares tras la creación del Estado de Israel en 1948.

"Todo esto solo tiene un nombre: se trata de terribles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que hasta muchas organizaciones civiles judías rechazan con repugnancia. Y así debieran decirlo con claridad todos los estados occidentales, y parale los pies a Israel y decirle con fuerza ¡basta! Pero ningún país occidental pasa de hacer tímidas alusiones al respeto de los derechos humanos, que en estas circunstancias es directamente imposible".

"El gobierno de Estados Unidos está permitiendo las atrocidades del gobierno israelí, enviando armas, acercando buques de guerra estadounidenses y enviando municiones fabricadas en Estados Unidos, y prometiendo apoyo general y cobertura internacional para cualquier acción emprendida por el gobierno israelí".

"La Unión Europea no ha actuado, sino que ha hecho declaraciones desnortadas. Lo cual es normal pues la presidenta de la Comisión Europea ha dado un apoyo sin fisuras a Israel mientras bombardea civiles en Gaza. Úrsula Von der Layen declaró que `los ataques dirigidos a estructuras civiles con la clara intención de cortar el suministro de agua, electricidad y calefacción a hombres, mujeres y niños con el invierno acercándose son actos de puro terror, son crímenes de guerra'. Pero se refería meses antes a Ucrania. Eso no vale para Gaza. Es repugnante. Creemos que tal personaje debería dimitir ya, no nos representa a las gentes de Europa".

"Preocupante es que se estén extendiendo las restricciones a las libertades impidiendo o dificultando las manifestaciones de apoyo a Palestina en países como Francia, Alemania o Inglaterra. Incluso han prohibido el uso del pañuelo palestino o su bandera. Apoyar a Israel también lleva a estas cosas, a poner en cuestión nuestros propios principios democráticos".

"En España, por fin, tras una semana evitándolo, el presidente Sánchez ha declarado que el derecho a defenderse de Israel no elimina las restricciones que marca el derecho internacional humanitario a su defensa. Y que la solución pasa por la formación de un Estado Palestino. Son sólo palabras es verdad, pero nos ahorran a los votantes progresistas la vergüenza que hubiera significado mantener su silencio. No va acompañada de ningún hecho, pero sirve de altavoz a la solidaridad con el pueblo palestino y a la denuncia de los crímenes de guerra del Estado de Israel. Y abre la puerta a que otros gobiernos se pronuncien en el mismo sentido. La población israelí debe saber el rechazo que provoca en todo el mundo la violencia sistemática del Estado de Israel contra la nación y el pueblo palestinos y que millones de ojos la observan y la condenan".

"Lo que resulta despreciable es la utilización política que hacen los dirigentes del PP y de Vox del terrorismo de Hamás mientras avalan el terrorismo del Estado de Israel. ¿Podríamos esperar otra cosa de ellos? Nos sentimos apelados por el horror, por la carne y la vida sufrientes de personas y pueblos que no han hecho otra cosa que intentar vivir o sobrevivir en un medio hostil en el que la sinrazón de la fuerza y del terror revive una y otra vez para imponerse a las fuerzas de la vida, la convivencia y la paz".

"Hay que parar esta barbarie desde la sociedad civil, porque nuestros dirigentes cierran los ojos cuando se trata del estado de Israel. No podemos permanecer indiferentes, o pontificar sobre que se debe hacer o no desde la poltrona de nuestros sofás. Sabemos que la única solución para poner fin al horror es acabar con la vulneración de los derechos palestinos, el respeto del derecho internacional, la aplicación de las resoluciones de la ONU, el fin de la colonización, el desmantelamiento del muro y los asentamientos".

"Creemos que deben imponerse sanciones para obligar al Estado de Israel a respetar el derecho internacional: embargo a todo el comercio con los asentamientos, embargo a la seguridad y la cooperación militar, sanciones a las empresas que participan en la colonización. Serán sólo palabras, dirá alguna gente; pero nuestra movilización y esas palabras son lo único que nos queda. Y tenemos que usarlas para condenar los crímenes de guerra y solidarizarnos con el pueblo palestino que está pagando con vidas y dolor las decisiones criminales del Gobierno de Israel".