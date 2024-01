Niegan que el robo de cable en el Celestino Mutis de Cádiz se deba a la falta de presencia policial en el barrio de Astilleros

Excusatio non petita, accusatio manifesta. Es una frase en latín que se utiliza para cuando alguien se disculpa de una falta, sin que nadie la haya pedido. Algo así ocurría este viernes con el alcalde de Cádiz, Bruno García, ante la pregunta de este periódico sobre si podría existir alguna relación entre el robo de unos 11.300 metros de cable en el parque Celestino Mutis, en el barrio de Astilleros, podría estar relacionado con la posible falta de vigilancia policial.

El tema se planteó cuando se le pedía al alcalde que actualizara la información existente sobre este robo del que este periódico informaba ayer en su página web, que provocó que el parque se quedara a oscuras, tal y como aún permanecía anoche, al haber afectado a todo el circuito eléctrico.

El concejal de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, afirmó que el suceso se localizó en un espacio del parque que no está vallada. Añadió que el Ayuntamiento está poniendo todo su esfuerzo para restablecer el fluido eléctrico, pero insistió en que se trata de una cantidad muy importante de cableado y que su vuelta a la normalidad requiere mucho trabajo y dinero .

Desde el punto de vista judicial, Teruel recordó que, al tratarse de unas dependencias municipales se ha procedido a trasladar la denuncia a la jefatura de la Policía Local y que ésta la trasladaría a la Policía Nacional, que será el cuerpo que tratará de esclarecer los hechos e investigar e intentar detener al autor o posibles autores de los hechos.

Teruel aprovechó para dejar claro que el sistema de alumbrado público de Cádiz no es de los más modernos ya que no avisa cuando hay un apagón en una zona de la ciudad o simplemente cuando una farola deja de funcionar. De ahí que la noticia de la oscuridad en la que se vio sumida el parque Celestino Mutis no llegaba a sus oídos hasta que no fueron los propios vecinos del lugar los que contactaron con el servicio de alumbrado para notificar la situación.

Esta situación se hizo aún más complicada, ya que esta zona de la ciudad entra dentro de un plan de eficiencia energética por lo que se procede a su apagado en horas más bien tempranas.

No hay barrios de primera o de segunda

Y fue cuando se le preguntó sobre si la falta de Policías en este barrio "tan populoso" podía haberle puesto más fácil a los ladrones llevar a cabo el robo de esos 11.300 metros de cable cuando el alcalde, Bruno García, saltó como un rahilete para decir que la Policía Local y la Nacional se distribuyen en los mismos espacio y barrios, de manera que "no hay barrios de primera o de segunda en la ciudad". Ambos cuerpos de seguridad, "tienen una distribución por barrios muy milimetrada con cuadrantes y espacios y se dan robos como en cualquier otro sitio". "Lo lamentamos y pondremos soluciones, de manera que el problema no es la falta de presencia policia. De todas formas estaremos muy encima de este tema".

José Carlos Terruel aclaró que el restablecimiento de todo el cableado tardará más de lo deseado dada su complejidad ya que no es lo mismo sacar de un registro al que llegan hasta cinco cables todo el material que restablecer todo el sistema cable por cable.

Por otra parte, preguntados tanto García como Teruel sobre si hay datos que apunten a algún tipo de oleada de robo de cables en la capital, ambos dirigentes municipales afirmaron que ellos, al menos, no tenían constancia.