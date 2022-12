Cádiz no será puerto base para MSC cruceros durante 2023

–MSC Cruceros ha dejado ya muy claro de que cuentan con Cádiz a la hora de confeccionar sus rutas a medio y largo plazo. ¿Qué tiene Cádiz que tanto le gusta a MSC? ¿Tiene algo que ver la cercanía de una factoría de Navantia?

-Cádiz es una ciudad llena de cultura que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales. Sus costas, paisajes, gastronomía y su gente hacen que la capital gaditana sea un destino que MSC Cruceros quiera potenciar. Además, también favorece a este compromiso la relación que tenemos con el Ayuntamiento de Cádiz, el puerto de Cádiz, y Suncruise Andalucía, y la cual queremos seguir fortaleciendo y estrechando cada año. Debido a todo el patrimonio que mencionaba antes sobre la capital gaditana, Cádiz es uno de los puertos que más interés provoca y donde nuestro programa de excursiones con proveedores locales tiene más demanda, lo que es muy beneficioso para la economía de local de la ciudad. Cádiz es muy importante en nuestro plan para el mercado español y es por eso que para el 2023 hemos aumentado las escalas en la ciudad a 28, un 16,7% más que en 2022.

-En pocos días se inicia 2023, un año en el que aumentaréis vuestra presencia en Cádiz, y, además, anunciaron que iban a contar con Cádiz como puerto de embarque y desembarque el año que viene. ¿Sigue en pie este proyecto?

-Durante el verano de 2022 hemos experimentado una demanda muy fuerte, por encima de nuestras expectativas, desde otros puertos españoles y destinos del Mediterráneo como Grecia. Esto ha provocado que el mercado español tenga una posición más fuerte dentro de la compañía, lo que nos permite mantener la firme apuesta por nuestro país con el aumento de escalas y posicionamiento de nuevos barcos. Aunque estamos seguros de que Cádiz será puerto de embarque en el medio plazo, debemos esperar a la temporada de invierno de 2023/2024 o incluso al verano de 2024 para poder hacer de este objetivo una realidad.

-¿Qué ha fallado en 2023 para no poder poner en marcha este atractivo proyecto que podría haber puesto a Cádiz en el listado de puertos-base parcial de España y del mundo?

-Nuestros puertos de embarque son cuidadosamente elegidos por muchos factores, algunos de los más importantes, la conectividad aérea y la ferroviaria. Definitivamente, la evolución que está experimentando tanto el puerto como la ciudad de Cádiz la convierten en favorita para convertirse en puerto de embarque de MSC Cruceros en el futuro, y así se hará.

-¿Cuentan ya en MSC con la posibilidad de sacar ya a la venta la totalidad del aforo de vuestros barcos para el año que viene o seguiréis reservando plazas para posibles casos de aislamiento por covid?

-Ya tenemos varios barcos que operan al 100% de la capacidad, y esperamos que poco a poco podamos decir lo mismo del resto de la flota. Además, los protocolos covid para acceder al barco también han avanzado. Los pasajeros que estén vacunados con al menos dos dosis de vacunas (para Johnson & Johnson se acepta una sola dosis), no tendrán que mostrar una prueba de antígenos negativa a la hora del embarque. Pero la vacunación no es obligatoria, por lo que los pasajeros que no puedan presentar un certificado de vacunación podrán subir al barco con una prueba de antígenos con resultado negativo.

-¿Cuál puede haber sido la receta para que el sector de los cruceros se haya recuperado con tanta rapidez, dentro de lo que cabe, de una enfermedad que hizo temblar el futuro de los viajes de placer en barco?

-Estamos muy orgullosos de poder decir que los viajeros de cruceros no perdieron las ganas de viajar una vez relajadas las medidas sanitarias y por otro lado, España se convirtió en uno de los destinos favoritos del Sur de Europa. Ante este interés, MSC Cruceros mantuvo su apuesta de potenciar el mercado español aumentando las escalas y el número de puertos de embarque en nuestro país. Desde entonces, no solo hemos recuperado los números de 2019, sino que los hemos sobrepasado. El pasado mes de octubre MSC Cruceros registró el mejor mes de su historia con un récord de 400.000 reservas, y prevemos crecer un 30% en España para 2023.

-¿Ha cambiado el perfil, los gustos y las exigencias de los cruceristas a raíz del covid?

-Con el covid, los cruceristas han favorecido más que nunca las salidas desde puertos regionales o, en su caso, nacionales. Es por eso que hemos visto un enorme crecimiento en viajes por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona, Valencia, Alicante, o Málaga. Los cruceros en este destino han visto un aumento del 625% de la demanda en la pasada temporada de verano, en comparación con los registrados en el mismo período que 2019. Además, el destino no solo se ha popularizado en el periodo estival, sino que las ventas de la temporada de invierno han experimentado un crecimiento importante, con aumento de las ventas del 235% desde 2019.

-El puerto de Cádiz se está tomando muy en serio eso de la sostenibilidad. ¿Esto se convierte realmente en un factor que provoca un efecto llamada para las navieras, o todo lo contrario?

-Para nosotros, que el puerto de Cádiz esté apostando en sostenibilidad es una motivación más para seguir trabajando en el objetivo de convertirlo en puerto de embarque para nuestra naviera. Las inversiones en avances sostenibles y eficiencia energética van a permitir conectar nuestros barcos a la red eléctrica y seguir cumpliendo nuestro plan de sostenibilidad. En MSC Cruceros estamos esforzándonos por mejorar nuestra huella ambiental, y la energía en tierra nos permite reducir las emisiones de nuestros barcos mientras están atracados. A partir de 2024, más de la mitad de nuestra flota será compatible con las conexiones a la red eléctrica en los puertos, pero necesitamos que las autoridades portuarias nos apoyen en este avance. Para poder alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad es indispensable que contemos con el apoyo de puertos que hayan implementado la infraestructura necesaria que nuestros barcos puedan hacer escala. Este tipo de avances sin duda colocarán a la ciudad gaditana como un puerto estratégico para nuestra compañía.

-¿Cree en que el futuro está en la electrificación de los muelles o cree más en el GNL o en al Hidrógeno?

-Ambos. Con la conexión eléctrica a tierra el barco puede reducir su impacto medioambiental cuando está atracado en puerto, mientras que el GNL reduce las emisiones de CO2 que se emiten al océano. Con los dos protegeremos los ecosistemas marinos, que son prioritarios para nosotros.