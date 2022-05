MSC Cruceros quiere convertir a Cádiz en puerto de embarque de su ‘Orchestra’

-¿Qué ofrece Cádiz a MSC para que siga apostando por este puerto como lo están haciendo?

-Andalucía es un excelente destino de cruceros por su riqueza en paisajes y cultura, con una calidad de servicios portuarios increíble. Y especialmente Cádiz es una ciudad que tiene numerosos atractivos y que, durante estos últimos años, sus comercios, sus instalaciones culturales y su hostelería han conseguido consolidarse como referentes nacionales, convirtiendo a la ciudad en una puerta a una de las partes más preciadas de España por parte de los cruceristas. Además, el puerto gaditano tiene disponible una fantástica infraestructura para nuestros barcos, lo que nos ha animado a elegirlo para las más de 24 escalas que haremos este año. Este es un hito muy especial para MSC Cruceros, ya que esta gran apuesta nos ayudará a seguir consolidando la buena relación que tenemos con el Ayuntamiento y la propia Autoridad Portuaria.

-Además, es un puerto que tiene a su alrededor otros puertos alternativos que se complementan, pero también se hacen competencia: Sevilla, Gibraltar, Málaga, Algeciras ¿Hay tarta para todos?

-De todos los puertos que mencionas, hay uno de ellos al que no podemos ir, dos que actualmente no son estratégicos para nosotros, y otros dos que sí lo son, pero que tienen un atractivo diferenciado y que a nosotros nos aportan cosas distintas, por lo que no consideraría que se hagan competencia entre sí, en lo que la industria de los cruceros se refiere. Por un lado, Cádiz supone un destino muy atractivo en sí mismo, y además nos acerca a todos los habitantes del sur de Portugal, Sevilla y los propios gaditanos. Málaga es, también, una gran opción como puerto para cruceros por su buena conectividad área, ya que es una de las puertas de entrada de una gran cantidad de turistas internacionales.

"La hostelería y las instalaciones culturales de Cádiz se han consolidado como referente nacional”

-¿Tenemos con Gibraltar y con su singularidad fiscal el enemigo en casa?

-No, en absoluto, ya que nosotros no planificamos los itinerarios en torno a temas fiscales, sino en base al interés y al atractivo para los pasajeros.

-De todas maneras, ¿es una fortaleza que tiene Cádiz la cercanía de su casco histórico, así como la cercanía por carretera de lugares tan emblemáticos para los cruceristas como Sevilla, El Puerto o Jerez?

-Sí, lo es. Cómo comentaba antes, Cádiz es la puerta a una de las regiones favoritas tanto para turistas nacionales como internacionales, y eso lo hace un puerto muy atractivo para nosotros.

-Cádiz sigue soñando con convertirse en puerto base. ¿Por qué Málaga sí y Cádiz aún no?

-No hay inconveniente alguno para que Cádiz sea puerto base de MSC Cruceros. De hecho, estamos trabajando para hacer que la ciudad sea puerto de embarque para MSC Orchestra en la temporada de verano de 2023/2024. Este tipo de decisiones corresponden a muchos factores diferentes, pero sin duda juega a nuestro favor la buena relación que hemos cosechado con Suncruise Andalucía y con la Autoridad Portuaria de Cádiz, con las que siempre es un placer trabajar.

"Cádiz es una de las puertas a una de las regiones favorita tanto para turistas nacionales como internacionales”

-¿Es Cádiz un destino que convence a vuestros clientes?

-Muchísimo, por supuesto. Culturalmente y a nivel vacacional, Cádiz es un destino tremendamente interesante y atractivo para nuestros pasajeros. De ahí que sea clave para nosotros apostar por este puerto. Ya son varios años en los que hemos programado más de 20 escalas anuales en Cádiz, una puesta que esperamos siga adelante durante los próximos años.

-¿Hay algún perfil de turista por edad o por nivel económico o por origen al que le guste especialmente un puerto como el de Cádiz?

-Por nacionalidad, viajeros del norte de Europa son los que más favorecen destinos como el de Cádiz, principalmente por las buenas temperaturas y la cercanía a entornos culturales de su interés.

-¿Os falta reforzar vuestra relación con Cádiz en el aspecto de las reparaciones de cruceros? ¿Seguimos soñando con esa nueva vertiente en vuestra relación con Cádiz?

-La verdad es que nuestra relación con la Autoridad Portuaria de Cádiz es inmejorable, y estamos muy agradecidos por su colaboración. En lo relativo a las reparaciones de cruceros, para nosotros en el momento en el que escogemos un puerto en el que operar de forma continuada, tomamos todas las medidas necesarias para comenzar también una relación de trabajo con los proveedores de la zona, entre los que por supuesto incluimos servicios de reparaciones. Cádiz no es una excepción, y de hecho es una empresa gaditana la que estuvo a cargo de la elaboración de los toboganes para nuestro buque MSC Bellissima.

"Por nacionalidad, los turistas del norte de Europa son los que más favorecen destinos como Cádiz”

-¿Qué ha pasado por la mente de los que confeccionan las rutas con la llegada del coronavirus? ¿Puertos como el de Cádiz se han beneficiado o se han visto perjudicados a favor de otros puertos más pequeños y desconocidos?

-Los puertos españoles, entre ellos Cádiz, son estratégicos para la compañía porque el mercado español es clave para nosotros, y esto se ha visto reforzado tras la pandemia. De hecho, este verano ha marcado un punto de inflexión, dónde hemos apostado más que nunca por España, con más de 400 salidas programadas en nuestro país durante 2022, lo que supondrá un 2% más que en 2019, con 9 barcos diferentes y con embarques en 6 puertos españoles (Alicante, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tenerife y Málaga). En total, la previsión es que movamos 120.000 pasajeros en puertos españoles, un 20% más que en 2019. Y así seguiremos haciéndolo ya que consideramos muy importante acercar los barcos a los pasajeros españoles y, para ello, debemos tener varios puertos de embarque en nuestro país.

-¿MSC se encuentra realmente abrigado en Cádiz por las distintas administraciones?

-Perfectamente abrigado y muy apoyado. Como comentaba antes, nuestra presencia en Cádiz no sería posible sin la colaboración y apoyo de las administraciones y, en especial, de la Autoridad Portuaria.

Cambios de itinerarios tras la invasión de Ucrania

-La guerra de Ucrania ha provocado también cambio de las rutas. ¿España sigue siendo un lugar seguro a pesar de nuestra política mostrada en el conflicto con Ucrania?

-Respecto a la situación política de Rusia, hemos tenido que redefinir nuestra programación en el norte de Europa, modificando algunos trayectos y eliminando San Petersburgo de nuestros recorridos. Con esto, hemos visto que España ha visto un aumento de la demanda, con un mayor número de pasajeros internacionales que optan por salir de puertos españoles.

-Camioneros, taxistas, repartidores, pero pocas navieras se han quejado de la subida de combustibles cuando para vosotros tiene que haber sido un tiro directo a la yugular. no?

-Si, la subida de combustibles se ha notado y sufrimos la subida de los costes, pero tenemos la suerte de contar con la fortaleza del Grupo MSC, que nos da el apoyo que necesitamos para mantener nuestros precios y no trasladar esta subida a nuestros pasajeros. De hecho, actualmente se viaja en nuestros cruceros aproximadamente un 10% más barato que en 2019. La industria turística sufre, pero la logística, que es el gran negocio de la compañía, está en un momento económico que no se ha visto nunca en la historia.

"La previsión es que MSC Cruceros mueva en 2022 un total de 120.000 pasajeros entre puertos españoles”

-¿Es cada vez más urgente la necesidad de electrificar los muelles o el uso obligado del GNL?

-Sí, lo es. Para nosotros la sostenibilidad es la máxima prioridad en la estrategia de la compañía. De hecho, el año pasado anunciábamos nuestra estrategia de sostenibilidad, que estamos intensificando año tras año con el objetivo de ser netos en carbono antes de 2050. Además de barcos propulsados por GNL, como MSC World Europa, el primero de su clase que será entregado este año y que operará a partir de 2023 desde Barcelona; o MSC Euribia, que llegará en 2023, la mayor parte de nuestros barcos cuentan con las últimas tecnologías en sostenibilidad disponibles en la industria. Por ejemplo, la semana pasada comunicábamos que dos de nuestros barcos van a hacer uso de la tecnología de conexión eléctrica en tierra este verano en el norte de Europa. Esta tecnología permite que, cuando los barcos se encuentran en puertos preparados para ello, puedan conectarse a la toma de corriente eléctrica en tierra en vez de generar su propia energía, lo que disminuye considerablemente la contaminación e impacto de los barcos en las comunidades en las que opera. Por supuesto, para ser capaces de lograr estos avances, es imprescindible la colaboración de otras instituciones, que hagan la inversión, adaptación y renovación necesaria de sus infraestructuras para poder abastecer estas nuevas tecnologías, lo que permitirá a los barcos desplazarse a puertos donde poder hacer uso de ellas.

-¿Les sale caro ser sostenibles?

-Para nosotros, trabajar por ser una compañía más sostenible es una inversión, una de las más grandes que está realizando el grupo y, al mismo tiempo, la más rentable que podemos realizar, ya que supone una inversión en la protección y preservación de nuestro medio de vida, el mar, lo que nos traerá todos los beneficios posibles a futuro.

-¿Siguen contando con restricciones de pasaje por culpa del coronavirus?

-El protocolo de sanidad e higiene de MSC Cruceros fue diseñado desde el comienzo de la pandemia para adaptarse a la situación en tierra de cada uno de los destinos en los que opera. Así, desde el 1 de abril es posible viajar en cruceros por el Mediterráneo y bajar a tierra de forma independiente, aunque siempre siguiendo los requisitos locales, que se evalúan constantemente y están sujetos a cambios. Lo que si mantenemos es el 70% de capacidad máxima en nuestros barcos, para así garantizar mayores distancias entre los pasajeros.