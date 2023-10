Cádiz se despide de la SailGP 2023 "con los objetivos cumplidos"

Objetivo de participación, "cumplido"; objetivo de impacto económico, "cumplido"; objetivo de proyección, "cumplido" y objetivo de impulso al deporte náutico, "cumplido". Para el alcalde de Cádiz, la ciudad se despide este 15 de octubre de la SailGP 2023 "con los objetivos cumplidos" que el municipio se marcó al acoger este evento. Pero no sólo Bruno García celebra el paso de la prueba internacional por las aguas gaditanas durante este sábado y este domingo, también el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y el local engagement manager del evento, Miguel Ramos, coinciden en calificar de "éxito" el Gran Premio de España de las embarcaciones más veloces del mundo.

De esta forma, y todavía faltando algunos minutos para que concluyera la regata -"si el equipo español gana, ya es que lo bordamos, pero eso no está de nuestra mano", reía-, el primer edil gaditano se congratulaba por un éxito en varios frentes. La proyección internacional, conseguida por "la buena impresión" que se han llevado los visitantes de un Cádiz "donde la ciudadanía se ha volcado" y por el seguimiento a nivel mundial que genera el evento náutico de por sí. El impulso del deporte náutico que, cree el regidor, "a veces es mas intenso o a veces menos" pero "que tiene que ser constante". La participación de la ciudadanía, "a la que hemos dado un impulso con un programa paralelo para que enriqueciera la SailGP y que ha funcionado muy bien con los conciertos, el carnaval, la cultura, y el mercado de arte en la Alameda". Y, por último, un éxito a nivel turístico con "la buena sensación" -García todavía no puede hablar de datos con los que aún no cuenta- "en hostelería y en los hoteles". "Nosotros en Cádiz tenemos el verano ganado pero tenemos que ir proyectando eventos fuera de fecha para que el impacto económico que se genere en la ciudad sea el máximo tiempo posible durante todo el año", decide.

Una desestacionalización que para el consejero de Turismo, Cultura y Deporte está "conseguida" en una ciudad "singular" que, además, "es la mejor que recoge lo que hacemos en nuestra consejería", ha asegurado Bernal en referencia a que este mes de octubre Cádiz ha sido "casa" para la cultura (con el recién concluido South International Series Festival) y casa para el deporte (con esta SailGP y la pasada Gran Regata), eventos que han generado un "impacto turístico" innegable.

El consejero ha recordado la importante apuesta (también económica) que desde la Junta de Andalucía se ha hecho con la SailGP pues su patrocinio no sólo llega a apoyar al campeonato en sí, también al patrocinio del equipo español, con lo que "durante todo el año la marca Andalucía esté presente en todo el campeonato", y al "apoyo para que esté aquí en Cádiz el centro de entrenamiento permanente, de junio a junio, del equipo español".

Una inversión a la que Bernal le ve retorno al esperar que "este año se superen las 100.000 personas" que hayan disfrutado del evento en Cádiz ("el pasado año fueron 98.000 y el anterior 40.500", ha rememorado) y que deje, al menos, un impacto igual que en 2022, cifrado según el consejero "en unos 58,5 millones de euros, 80% de los asistentes y un 20% generado por los equipos de la propia competición que siempre vienen a Cádiz semanas antes para preparar la cita", ha recordado.

En este 2023 hablamos de "400 personas", ha explicado Miguel Ramos, que forman la organización de SailGP y "20 equipos internacionales" que se han vuelto a llevar de Cádiz "una impresión magnífica". "La ciudad está llena, hay personas extranjeras de muchísimos sitios y los organizadores están disfrutando a tope. El sábado estuvimos en el Barrio de la Viña paseando con todos ellos, y nos decían que se quieren venir a vivir a Cádiz, que esto es una maravilla y que es el mejor evento del circuito", ha corroborado el coordinador local de la organización que, ante los rumores que se están dejando caer en los círculos de expertos sobre la posibilidad de que Cádiz sea sede permanente de la SailGP, opina que "mientras que los 400 de la organización consideren que en Cádiz se está mejor que en ningún lado, será difícil que se vaya".

Y, en este sentido, Cádiz cuenta con la complicidad del propio Ramos pero también de "primeras figuras de la vela nacional" como Joan Vila que estos días ha estado en Cádiz acompañando al resto de participantes españoles e internacionales. "Joan no es de Cádiz pero conoce Cádiz muy bien y, en este sentido, hizo las veces de gran anfitrión", ha agradecido Ramos que certificaba la información que daba el alcalde de que el piloto Sebastian Vettel, que recientemente ha comprado el equipo alemán participante en la SailGP, también estuvo disfrutando de la prueba y de Cádiz junto a su familia.

Proyección de la imagen de Cádiz hacia afuera pero, también, generación de empleo tierra adentro. Y es que, como ha asegurado el manager local, "hay un montón de empresas de Cádiz integrándose en el circuito como proveedores, se trabaja con mucha calidad en Cádiz y también barato para ellos que vienen de ciudades mucho más caras", ha detallado Ramos que destaca el trabajo de Babblá, la "primera empresa de producción que empezó con nosotros" pero a la que también este año se han sumado "empresas de submarinismo y de rotulación" también de Cádiz y la provincia.

Futuro de la SailGP en Cádiz

Hay que recordar que para el año 2024, un año de Olimpiadas y Copa América, la competición SailGP descansa para retomar su actividad en 2025 con la sede de Cádiz ya comprometida. Y aunque a Bruno García tampoco le gusta aventurarse en un futuro más allá de esa fecha, el alcalde sí reconocía que "a Cádiz le sienta bien la SailGP".

"Yo planteo que hay unas sensaciones fantásticas, tenemos una magnífica relación con SailGP, tengo entendido que gobierno anterior también la tenía, y a la ciudad le sienta bien la SailGP. A partir de ahí, vamos a ir hablando", ha dicho con precaución recordando que tener cerrado 2025 les da "margen para preparar bien las actividades para esa cita" y, por otro lado, "para hablar y sopesar del futuro cuando termine esa edición".

"La organización dicen que están muy satisfechos con la presencia de la SailGP en Cádiz y cuentan que tiene algo especial que no tienen ni otras grandes ciudades que también son sede del evento. Les gusta venir aquí porque es un punto humano, todo está a la mano y están muy integrados en la ciudad, se sienten como en casa y, según nos cuentan, aunque está feo que yo lo digo, esta es de las regatas a la que tienen mayor cariño. Así que, evidentemente, esto nos anima de cara a futuro a seguir trabajando", ha explicado García.

En busca del gran evento del otoño 2024

Sin SailGP y sin Gran Regata -que regresará a Cádiz en su próxima edición, en 2027-, el otoño de 2024 sólo cuenta con seguridad con la segunda edición del South International Series Festival, que tan buen resultado ha ofrecido en un debut que tuvo lugar del 6 al 12 de octubre. Con todo, el Ayuntamiento de Cádiz no se conforma y quiere emular la intensa actividad de este octubre para el año que viene.

"Aunque en 2024 no habrá SailGP existe la posibilidad de que haya una actividad paralela...", ha dicho enigmático en declaraciones a la prensa para aclarar que "hay cosas que se están hablando" encaminadas a conseguir un mes de octubre "que sea como el que ha sido este año".

"En 2024 no estará la Regata ni la SailGP, sí el South, por lo que estamos alerta y pendientes de distintos eventos culturales y deportivos de impacto para la ciudad. Todavía no puedo decir nada seguro pero estamos buscando esos eventos de nivel que le den a la ciudad proyección pero que también sean disfrutables para la propia ciudad". Eventos que, ha reconocido García, "requieren de una inversión fuerte" pero que siempre merecerán la pena "si el retorno que dejan en la ciudad sea proporcional".