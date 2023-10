Los buenos vientos del ambiente de Cádiz hinchan las velas de la SailGP

Este poniente suave, una ventana entre dos grandes rachas de levante que anteceden y preceden al SailGP Racing Spain Sail Grand Prix, agrada a Miguel Ramos pero, por encima de todo, los vientos que le encantan al coordinador en Cádiz del evento náutico son los que desata el gaditano cuando sale a la calle para disfrutar del espectáculo que ofrece la Fórmula-1 del mar y de las actividades paralelas que rodean a la cita que hasta mañana domingo se desarrolla en la ciudad.

"Yo creo que es suficiente para que los barcos vuelen, veremos mañana, que ha dado un poco menos, pero lo que es maravilloso es que estamos a falta de dos horas de que los equipos salgan a entrenar y esto ya se está llenando", se congratulaba, pasado el mediodía, el manager de activación local de SailGP en Cádiz, contemplando, efectivamente, como la primera línea del Paseo de Santa Bárbara y de varias zonas de la Alameda eran ocupadas por aficionados foráneos y locales más tempraneros.

Visitantes como Sonia y Víctor, seguidores de la competición y amantes de la vela catalanes, que el pasado año estuvieron en Cádiz en una edición, para ellos, inolvidable (con pedida de matrimonio en una embarcación durante la regata), y que no han dudado en repetir este año. "Os aseguro que de todas las pruebas en todo el mundo, la de Cádiz es la mejor, la que es más accesible para los aficionados, donde la competición está integrada con el paisaje de manera más natural... Ni Chicago, ni Dubai..., nada, Cádiz es el mejor lugar para vivir SailGP, el mejor ambiente sin duda alguna", decidían sin ambages.

Y no es sólo por su disposición geográfica como balcón privilegiado al Atlántico, ni por la cantidad de metros disponibles gratuitos para que el seguidor pueda ser a los ultraligeros por tierra y por mar, sino que es el gaditano, aquel que sale y disfruta de sus propias calles, el que hincha las velas del evento poniendo su disposición y su talento al servicio de la prueba. ¿Y qué hace salir a Cádiz a la calle? Pues Cádiz...

Cádiz materializado en Carnaval de Cádiz; Cádiz solidificado en un baile por tanguillos; Cádiz retratado por el propio arte de Cádiz; Cádiz sentado al solecito, con su cerveza y su tapa. Por eso no se cabe en la plaza del Mentidero, donde las coplas se mojan con copas, y a tiro de piedra del pretil al mar que es Santa Bárbara. Por eso no faltan móviles, ni palmas (más o menos) al compás, para jalear a las y los bailaores de los grupos Adolfo de Castro, Cultivando Arte y Ciudad de Cádiz que desfilan en el pasacalles folklórico que se gusta, sobre todo, en las grandes plazas donde forman generosos corrillos. Por eso no faltan observadores, y algunos compradores, para las obras de 13 artistas locales que se exhiben en la Alameda Hermanas Carvia Bernal dejando una armónica estampa (que se debería de repetir más a menudo) donde artes plásticas, paisaje y música, a cargo de dos de los miembros del Trío Capresse, riman a la perfección.

Sí, Cádiz ha salido a la calle porque hay algo que hacer en Cádiz. Y sí, los visitantes, que venían por afición a un premio náutico, descubren este trozo de tierra luminoso, salado, surrealista que se parte la camisa por enamorar al forastero hasta las trancas. "(...) Y a las ocho, en el Baluarte de la Candelaria, ¿sabéis dónde es? (...) Sí, eso, más o menos por ahí, pues gratis, una chavala va a pinchar cosas de reguetón antiguo, ¿gratis, eh?, apuntárselo", respuesta de un pibe a otros pibes que simplemente le preguntaban dónde podían tomarse la cañita.

Allí, de hecho, ante las puertas de la antigua fortificación más desaprovechada de la ciudad, también se sirven las coplas en bandeja. Y es que agrupaciones de la cantera y adultas del COAC -'Las santitas', 'Cádiz de mi alma', 'Los que siempre la empatan', 'Amo escuchá. Chirigota callejera', 'Los Viñanos' y 'Los Martínez'- desfilan por este escenario y por el de la plaza del Mentidero entre las doce de la mañana y dos de la tarde. Y aunque El Menti aglutina el mayor número de público, los alrededores del Baluarte deja imágenes singularísimas como la salida de una boda de la iglesia de El Carmen con pasillo de militares sable arriba, mientras que el coro de Juio Pardo entona su presentación. ¡Sembrao!

Lateros de estrangis y stand de merchandising oficiales; papelones de pescao frito en un banco y hot dogs y burger de foodtrucks; zonas vetadas para el paseante (una parte del paseo de Santa Bárbara es con entrada de pago este año, al igual que el paseo superior del Baluarte de la Candelaria, siempre clausurado por, supuestamente, ser zona peligrosa) y metros de balaustrada libre para asarse al sol. Todo cabe en la SailGP de Cádiz. Hasta su poquito de crítica. Zona para minusválidos sin una carpa que los proteja del impío astro rey o la suspensión de las actividades infantiles (no dio tiempo de tramitar los permisos de Urbanismo) anunciadas en el entorno de plaza Catedral.

Con todo, algunas familias no renunciaron a la diversión y buscaron la manera de implicar a los niños en la oferta de la SailGP. Así, el simulador en el Palacio Provincial de Diputación, donde con unas gafas 3D se ofrece la experiencia de estar en uno de los ultraligeros de la competición; las actividades de SailGP Inspire en Santa Bárbara, donde un equipo de voluntarios escogidos entre estudiantes de náuticas e ingenierías de toda España ofrecen actividades didácticas para comprender la flotabilidad de estos barcos y su funcionamiento; o los dos simuladores de motos de agua, también disponibles al curioso en la zona del skatepark instalado junto al Parque Genovés, han sido opciones seguidas esta mañana de sábado al igual que la gymkana que partía de la Fundación Cajasol y en la que han participado 8 familias.

Hércules, el fundador de Cádiz, una maja de la época de las Cortes que enseña a jugar al pelele, un guacamayo de la milicias urbanas de la misma época, o una exquisita perfumista del siglo XVIII guían a las familias en este recorrido por diferentes puntos de la ciudad donde aprenderán Historia e historias de Cádiz de la mano de los profesionales de De Ida y Vuelta (que tienen su Cádiz Oculto en el increíble Palacio de Aramburu los días 20 y 27 de este mes), y que se repite, también, este domingo 15 de octubre.

También mañana Alfonso Barrera, Enma Lápiz, Fritz, Ángel Olivera, Antonio Álvarez del Pino, Mele de la Yglesia, Enrique Cabanillas, Onofre Conde, Carmen Lupión, Pepe Baena, Ortiz Ventura, Antonio Asensio y Belén González volverán a ocupar los lienzos de 3,5x2 metros donde cuelgan sus obras en la Alameda y, a buen seguro, la violinista y el teclista de Caprese volverán a interpretar las Habaneras de Cádiz que el público, por distinto que sea, aplaude sin poder evitar ese dejarse llevar por los aires de ida y vuelta.

Los aires de Cádiz, que no caben en las copias del mapa de la ciudad que reparten dos diligentes jóvenes, por el frente marítimo. Los aires de Cádiz, en las castañuelas y en los laúdes que por todo el centro viajan en pasacalle folklórico. Los aires de Cádiz, en un cuplé, en un tango, en una parodia, en un pasodoble, conectando lo popular con la elite. Los aires de Cádiz, salvación del que se tuesta al sol divisando ya el entrenamiento de las embarcaciones. Los aires de Cádiz, empujando a los F-50, que ya despegan. Los aires de Cádiz insuflando visibilidad a la gran bandera de España que despliegan los Amigos de Elcano en el Paseo de la inútil, desde su nacimiento, pérgola muerta. Los aires de Cádiz que nos hinchan de orgullo. Salvoconducto de nuestra propia ventolera.