Cádiz, una ciudad llena de obstáculos para los repartidores

Reivindicaciones de la Asociación de Repartidores Gaditanos, ARGA

Desde su creación en junio de 2019, la Asociación de Repartidores Gaditanos (ARGA) lleva solicitando al concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, que se señalicen bien las zonas de carga y descarga de la ciudad (tanto con discos, bandas y corbatas como pintando líneas amarillas en el suelo) para que no haya confusión por parte de los conductores y así los repartidores puedan realizar mejor su trabajo diario.

También piden que se aumente el horario de carga y descarga hasta las 20:00 horas para poder entregar pedidos por las tardes, y que haya más control por parte de la Policía Local sobre los turismos que aparcan en zona de carga y descarga, y sobre los conductores de empresas que no tienen permiso para estacionar en esos espacios, de forma que los repartidores no tengan que aparcar en lugares no habilitados para carga y descarga, exponiéndose a sanciones. Asimismo, solicitan que vuelvan a establecerse zonas donde dejar las camionetas una vez terminado el trabajo de los transportistas.

"No estamos pidiendo nada del otro mundo, sólo lo que por ley debe haber para que funcione una ciudad como Cádiz porque, aunque muchos no lo sepan, somos los que hacen funcionar a todos los negocios de la ciudad, somos los que llevamos las compras online a todos los vecinos, somos los que hemos estado en tiempo de pandemia suministrando material a los hospitales y todo lo esencial a comercios y a vecinos para que no falten suministros en Cádiz", indican desde ARGA.