Vecinos de Marianista Cubillo, en contra de que se peatonalice esta calle de Cádiz

Los vecinos de Marianista Cubillo rechazan la peatonalización de esta calle y muestran su indignación por que no se ha contado con ellos para tomar esta decisión, que ya se ha puesto en marcha con la instalación de pivotes que impiden el acceso de vehículos y una señal vertical de prohibido circular en una vía que -sostienen- "es crucial para el acceso al Paseo Marítimo y la avenida".

Estos ciudadanos, respaldados por la asociación vecinal San José Playa, lamentan que el Ayuntamiento haya consultado a 60 menores de edad, de 13 a 16 años, del instituto Drago para el diseño y peatonalización del tramo de calle que está delante del centro "y no le pregunten a las personas que viven aquí todo el año y pagan sus impuestos". Recuerdan que los alumnos están solo en horario escolar los días lectivos, "y cuando acaben su etapa escolar, ellos se marchan y nosotros nos quedamos con el problema".

Afirman que se han reunido en dos ocasiones con el director del IES Drago, que admite que han solicitado mejoras al Ayuntamiento "pero sin perjudicar a los vecinos. No quieren tener una prolongación del patio del centro en la calle y están dispuestos a llegar a un consenso y que se tenga en cuenta nuestra opinión". Apuntan que "lo que han pedido es más seguridad y menos ruido, y nosotros no nos oponemos a esas mejoras, pero queremos que sean unas mejoras para todos".

Así, piden al Consistorio que cuente con las familias que residen en esta calle y para que los responsables municipales conozcan su opinión, han recogido más de 300 firmas de vecinos y comerciantes de la zona en contra de la peatonalización de Marianista Cubillo.

Desde la AVV San José Playa aseguran que se enteraron a través de los medios de comunicación de la peatonalización y se pusieron en contacto con la concejala de Participación Ciudadana, Rocío Sáez, "quien nos pidió disculpas".

Los vecinos tuvieron una reunión con Sáez y el concejal de Urbanismo, Martín Vila, en el mes de abril en la propia calle y esta misma semana han mantenido otro encuentro con Martín Vila, un técnico municipal y el director del instituto Drago de la que no salieron con buenas sensaciones: "Martín Vila nos ha escuchado protocolariamente pero hace lo que él se había propuesto de antemano", manifiestan los vecinos.

Por su parte, la AVV San José Playa ha entregado en el Ayuntamiento un escrito en el que expone los problemas que conlleva la peatonalización de las calles Marianista Cubillo y Callejón del Blanco, y detalla una serie de propuestas de ciudadanos que residen en la zona.

Entre los problemas que encuentran estos vecinos destacan la dificultad de acceso para personas mayores y con movilidad reducida que necesitan un vehículo que las recoja y las deje en la puerta, los obstáculos para el paso de ambulancias y bomberos, así como de repartidores e incluso para los propios vecinos cuando tengan que descargar algunos enseres.

Además, explican que si se deja la calle Cielo como único acceso al Paseo Marítimo, "se va a concentrar todo el tráfico en una calle con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la avenida Amílcar Barca número 25". Llaman la atención sobre el hecho de que la calle Cielo tiene una acera muy estrecha "con el peligro de seguridad que esto conlleva".

Resaltan que los usuarios del garaje de Marianista Cubillo están obligados a dar una vuelta y llegar hasta la calle Dr. José Manuel Pascual y Pascual para acceder al garaje; y para ir al centro de la ciudad, los vecinos de la zona tienen que llegar hasta la calle Brasil para dar la vuelta, lo que supone "más gasto y más tiempo". Además de todo esto, temen que la calle se convierta en una plaza, con los problemas de ruido que tendrían los vecinos delante de sus puertas y ventanas.

Para atender las demandas del centro educativo evitando la peatonalización, las personas que residen en Marianista Cubillo proponen la ampliación de la acera colindante al IES Drago o cortes de circulación puntuales a las horas de entrada y salida del alumnado, como se hace en centros de otras localidades de la provincia; limitación de la velocidad alrededor del instituto, poner badenes, dejar un solo carril de circulación y que el tramo de Callejón del Blanco no se peatonalice para que los vecinos de la plaza del Santo Ángel de la Guarda pueda acceder a sus garajes en la calle Marianista Cubillo y también puedan tener un acceso a la avenida principal, tanto ellos como los futuros vecinos de Los Chinchorros.

Aseguran que si no tienen en cuenta las propuestas de los vecinos de la zona, están dispuestos a emprender medidas de presión y realizar actos de protesta.

El presidente de la Asociación Gaditana de Radio Taxi, Rafael Reyes, ha mostrado también su rechazo a la peatonalización de Marianista Cubillo. Cuenta que se ha puesto en contacto con Martín Vila para decirle que "nos están poniendo más trabas al servicio del taxi para poder llevar a los clientes de puerta a puerta, y el concejal contestó que había sido una petición del colegio y de los vecinos". Reyes opina que sería mejor prohibir el tráfico sólo en horas lectivas, pero no durante todo el año, "como ahora, en verano, que no hay nadie en el centro. Así no podemos hacer bien nuestro trabajo ni atender a los usuarios en condiciones".