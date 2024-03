Usuarios del pabellón polideportivo El Náutico de Cádiz denuncian las filtraciones de lluvia

La plataforma ciudadana Ahora Cádiz ha denunciado a través de su cuenta de Twitter el estado del pabellón polideportivo El Náutico el pasado 7 de marzo tras las lluvias que cayeron en la ciudad. Como se puede ver en el video, las filtraciones de agua son constantes desde la cubierta del pabellón y la gran cantidad de agua que cae se recoge con unos simples bidones que se suceden a lo largo de la pista.

Esta situación no es exclusiva de este día, si no que es algo que pasa cada vez que hay precipitaciones, ya sean cuantiosas o escasas, y la decisión del Ayuntamiento es cerrar las instalaciones y dejar sin poder realizar sus prácticas deportivas tanto a los alumnos de los centros escolares que utilizan el pabellón como a los usuarios del IMD. Esta situación ha generado las críticas de los padres de los pequeños que no pueden acudir al centro cada vez que llueve por la falta de soluciones.

Este no es un problema nuevo y por ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz autorizó el pasado mes de diciembre la ejecución de un proyecto para la reparación de filtraciones y protecciones colectivas en la cubierta del Pabellón del Náutico. El IMD era el encargado de licitar la obra con un presupuesto asignado de 144.632 euros y un plazo estimado de cuatro meses para su ejecución, aunque por el momento no se ha puesto en marcha.

Este problema no es exclusivo de este edificio, ya que el propio alcalde de la ciudad, Bruno García, reconoció el pasado mes de octubre que "Cádiz tiene un problema con las instalaciones deportivas cuando llueve".