Cádiz vive el 8M con una intensa agenda de convocatorias

Desde que en 2018 el movimiento feminista reactivara el 8 de marzo como una de las fechas a tener en cuenta en el calendario tanto reivindicativo como festivo de las mujeres, Cádiz ha acogido la efemérides con ganas y cada año se van sumando actividades al 8 de marzo. Este 2024 no es una excepción y la ciudad abraza una intensa agenda de convocatorias donde caben dos manifestaciones, varias concentraciones y hasta el nacimiento de un nuevo festival musical. No hay excusas para no acordarse, de una forma o de otra, desde u otras sensibilidades, de que sólo alcanzaremos una verdadera sociedad democrática y saneada cuando se consiga la igualdad real entre hombres y mujeres.

Precepto que, a buen seguro, estará en el manifiesto que a partir de las 12.00 horas leerán las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer en la concentración que han convocado en la Plaza del Palillero; y que también recorrerá, además de la igualdad salarial y económica, el documento protagonista de la concentración de CCOO y UGT que tendrá lugar a las 11.15 horas en la puerta de los Sindicatos. Desde el sector de la prensa, también la Asociación de la Prensa de Cádiz y el Colegio de Periodistas leerán su manifiesto en la puerta de su sede, en la calle Ancha, a las 9.30 horas.

Pero el verdadero corazón del 8M se vivirá en jornada vespertina cuando tengan lugar las dos manifestaciones y la acción performática reivindicativa, es decir, cuando las mujeres y los hombres de Cádiz que creen en la igualdad tomen las calles.

Las dos manifestaciones reflejan las posiciones, hasta ahora irreconciliables, de dos sectores que entienden el feminismo de distinta manera, polarizados, muy a grandes rasgos, por los debates sobre la Ley Trans y el tratamiento de la prostitución.

Así, por un lado, Feministas de Raíz Cádiz, RadFem Cádiz y Carnaval Feminista han convocado su manifestación a partir de las 18.30 horas con salida de la plaza de San Juan de Dios; mientras que Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz, Colectiva Feminista Jarana, Macondo Espacio Creativo, la Comisión 8M Cádiz, la APDHA Cádiz, la asociación Amazonas y Aghois LGTB Cádiz, hacen un llamamiento a la ciudadanía para estar a las 18.00 horas en la Plaza Asdrúbal, desde donde partirán para culminar en la plaza de la Catedral.

Además, a las 19.00 horas en la plaza del Palillero, Compaña Feminista realiza una acción reivindicativa donde las miembros de este colectivo vestirán de blanco con caretas blancas para representar a las mujeres asesinadas en Andalucía en 2023, una iniciativa que se repetirá también en diferentes ciudades de nuestro país.

Por su parte, el Consejo Municipal de la Mujer ha decidido hacer una convivencia en el Centro Integral de la Mujer a partir de las 17:30 horas.

Y, para culminar la jornada, una de las novedades de este año, el GadesFestival, que nace para visualizar y reconocer la trayectoria de las mujeres en la música. La cita, que se celebrará durante hoy y mañana de 20:30 a 00:30 (hoy) y de 18:30 a 2:00 horas (mañana) en el Baluarte de la Candelaria, reunirá a diferentes artistas musicales con el objetivo de que se conviertan en fuente de inspiración para futuras generaciones, además de sensibilizar y concienciar sobre la consecución de la igualdad.

En la programación de este 8 de marzo estará el proyecto Naranja Entera, una actuación musical feminista que visualiza las contribuciones literarias de mujeres; la cantautora Celia Monzón Fernández; y La Mare, un proyecto que fusiona diversos ritmos y estilos.

Además, en salas privadas como el Café Teatro Pay Pay, el 8M se celebra con el concierto de las artistas Vicky Gastelo y Georgina, dos mujeres referentes de la canción de autor nacional que han emprendido una gira conjunta que está atravesando numerosos escenarios de nuestro país.