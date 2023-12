Bruno García, a dos semanas de su primer COAC como alcalde: "Ya me han dicho que alguna coplilla me va a caer"

Dentro de exactamente dos semanas, en concreto la tarde del martes 9 de enero, dará inicio una nueva edición del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Será, además, el primer certamen de Bruno García como alcalde de la capital gaditana tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo. Al respecto el regidor ya ha dejado claro que está preparado para encajar las letrillas que le dirijan desde el escenario: "Ya me han dicho que alguna coplilla me va a caer", ha dicho este martes durante el tradicional desayuno navideño que el PP provincial ha mantenido con los medios de comunicación.

Desde su responsabilidad como alcalde Bruno García aseguró que el Ayuntamiento "tiene todo preparado" para el inicio del concurso carnavalesco. Y en clave personal dijo que lo encara "con mucha ilusión". "No sé si habrá muchas o pocas críticas, pero ya me han dicho por la calle que alguna coplilla me va a caer, lo cual tampoco es extraño", dijo antes de asegurar que las letras que le dirijan como alcalde de ciudad las asumirá "con el máximo respeto y la máxima admiración" a las agrupaciones carnavalescas.

El regidor gaditano dijo ser un apasionado del Carnaval y recordó que cuando era delegado municipal de Turismo en la etapa de Teófila Martínez como alcaldesa ya vivió de lleno desde el propio Gran Teatro Falla alguna edición del COAC. "Ya entonces alguna coplilla me cayó, aunque no fueron muchas, y ahora lo extraño sería que no hubiera referencias a quien está en la Alcaldía de Cádiz", indicó.