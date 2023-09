Bruno García, "muy satisfecho" por el proceso de organización del COAC

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado este viernes "muy positivamente" el trabajo que viene haciendo el consejo de participación con el que se está diseñando el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del próximo año 2024. La iniciativa propuesta por el nuevo gobierno municipal, siguiendo la estela de esos foros de participación constituidos el pasado año por el anterior gobierno, se ha convertido en una herramienta muy útil con la que está trabajando el Ayuntamiento para configurar cómo será el próximo COAC.

Así lo ha valorado Bruno García tras la segunda de las reuniones, celebrada el jueves. "Los colectivos querían sentarse para abordar los temas y eso es lo que estamos haciendo, con la participación de todo el mundo, incluido la oposición, que también trae sus propuestas y nosotros encantados", ha afirmado este viernes.

Después de las dos reuniones ya celebradas, este consejo ha vuelto a ser emplazado para el próximo día 25, fecha que García considera clave para definir cómo será el COAC de 2024. En principio, parece que ese tercer encuentro será el definitivo de este consejo de participación, que como ha recordado el alcalde "es participativo, que ni acuerda, ni ejecuta, ni vota, se participa y se habla para buscar un consenso".

En esa nueva reunión se estudiarán las bases para el Concurso de Adultos, además de conocer la propuesta que cada colectivo presente para configurar el jurado.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento ejecutará las decisiones que correspondan. Algo que debe hacerse "lo antes posible" para aprobar el calendario de inscripciones en el Concurso (que no puede hacerse antes de que estén las bases) y trabajar sobre las fechas en las que se desarrollará este certamen del Falla.

El Carnaval de la calle

En un segundo proceso participativo, el Ayuntamiento volverá a reunirse con colectivos para plantear cómo será el Carnaval de la calle el próximo año. A este respecto, Bruno García ha asegurado no tener por el momento ningún modelo definido respecto a la celebración de febrero. "Primero escuchar y luego decidir, si no esto no tiene sentido", ha trasladado como lema de cara a estas convocatorias en las que se están diseñando los modelos de esta fiesta gaditana.

Eso sí, a priori ha avanzado García que no existe voluntad en el gobierno municipal por introducir modificaciones respecto a la programación que el Carnaval ha tenido estos últimos años. "No debe haber mucho cambio, entiendo", ha confesado.

"Queremos que haya mucha participación y que el mundo del Carnaval nos marque el camino", ha concluido el alcalde respecto a los objetivos o el modo de afrontar el equipo de gobierno la organización de las fiestas.