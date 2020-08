El Ayuntamiento dice que busca una solución para que abra la guardería

La situación de escuela infantil Josefina Fornell ha recibido un poco de luz si nos atenemos a las palabras del teniente de alcalde Martín Vila en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz: “Una vez que hemos pasado el trámite de declarar desierto el concurso en Junta de Gobierno, ya hemos pasado al de empezar a gestionar un procedimiento negociado sin publicidad, de manera que podamos garantizar que en el siguiente curso escolar la escuela infantil pueda estar operativa”.

Cabe recordar que esta escuela infantil es propiedad municipal y saca su gestión a concurso para que pueda ser explotada. En esta ocasión, el concurso quedó desierto después de que tardara 16 meses en completarse el pliego y debido también al alto precio con el que salía.

Martín Vila precisamente ha hecho mención este viernes a este asunto: “Con respecto a otros cursos se ha producido una bajada importante de matriculaciones por los momentos extremos que estamos viviendo” y a ello contribuyó también “el tipo de licitación” para que ninguna empresa acudiera al concurso.

Vila insistió que están trabajando en ello “y seguro que antes de que se inicie el curso encontraremos la solución”, tanto para los padres y madres afectados así como las ocho empleadas que se podrían quedar en la calle.

Antes de que Martín Vila se pronunciara en la rueda de prensa, el presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, que se reunió días atrás con la directora de la guardería Josefina Fornell, pidió al alcalde que “salga de una vez de la cocina y se ponga a trabajar para, entre otras cosas, resolver el atasco municipal que va a dejar en el paro a ocho trabajadoras” del citado centro de propiedad municipal.

Juancho Ortiz ha señalado que “Cádiz no se puede permitir tener a un incompetente al frente de asuntos de los que dependen el empleo y la educación de nuestros hijos: que el concurso para adjudicar la concesión de una guardería municipal se prolongue durante 16 meses, como si fuera un pliego de Transporte o un contrato de limpieza de la ciudad es una verdadera mamarrachada que ahora –si no se remedia- van a pagar ocho trabajadoras con su empleo y decenas de familias con la incertidumbre de donde llevar a sus pequeños el próximo curso escolar”.

El concejal popular ha indicado que la resolución de este problema en la concesión municipal de la guardería debe marcarse en la agenda municipal como una prioridad absoluta; “eso de que es demagógico decirles que en vez de cambiar nombre a las calles se pongan a trabajar porque se pueden hacer las dos cosas a la vez tiene aquí su demostración más palpable; Kichi no es capaz de hacer esas dos cosas a la vez. Porque este es el mejor ejemplo de cómo actúa Kichi: se encuentra una guardería municipal funcionando a la que no le ha puesto un euro, se lleva cinco años rajando de la herencia recibida, y luego la abandona a su suerte mientras tuitea lo preocupado que está por los trabajadores que no dependen de él”.