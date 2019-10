El Ayuntamiento ya tiene borrador del presupuesto de 2020

Cambio radical de escenario. El Ayuntamiento que estos últimos cuatro años ha podido pecar de excesiva prudencia en el gasto y que ha reducido de manera sobresaliente las partidas en materia de inversiones va a dejar paso en el ejercicio económico de 2020 a un Ayuntamiento con más gasto en inversiones. Así lo avanzó el pasado viernes durante el Pleno el concejal David Navarro, y así lo ha ratificado este lunes el alcalde, José María González, que de hecho ha adelantado que el equipo de gobierno ya cuenta con un borrador de presupuesto de 2020.

La existencia de este borrador no significa que vaya a empezar ya su tramitación o negociación con los grupos de la oposición. Y es que González ha precisado que el documento elaborado por el área económica del Ayuntamiento está pendiente de que el Gobierno estatal concrete una serie de medidas que afectan directamente al presupuesto de un ayuntamiento; por tanto, es previsible que hasta que no se celebren las elecciones del próximo 10 de noviembre y se conforme un nuevo gobierno (si en esta ocasión es posible) no se resuelvan esas incógnitas.

A la espera de esto último, el alcalde ha adelantado que el borrador contempla un presupuesto que blindará esos más de tres millones de euros que invierte el Ayuntamiento en ayudas sociales, “porque eso no se puede anular porque lógicamente tenemos que seguir atendiendo a nuestros paisanos”, y que al mismo tiempo apoyará económicamente “proyectos e inversiones en materia de empleo y de vivienda con dotaciones suficientes”. Tampoco olvida el presupuesto las infraestructuras, equipamientos y dotaciones “que necesita la ciudad”, señalando en este punto González la Ciudad de la Justicia, el Museo del Carnaval (que cuenta ya con 2,3 millones de euros procedentes de la ITI de la Junta de Andalucía y del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento) y el Teatro Pemán (para cuya construcción la Universidad ya abonó el millón de euros establecido en el convenio de cesión del Reina Sofía).

Este cambio de rumbo en la política económica municipal se explica directamente en la evolución que sigue teniendo la deuda del Ayuntamiento, que según ha trasladado el equipo de gobierno a fecha 31 de diciembre estaba en 155 millones de euros (muy lejanos de aquellos 275 millones que insisten en el gobierno que había cuando llegaron al Ayuntamiento en 2015).

Ya en el Pleno del viernes, el Partido Popular trasladó que la deuda había bajado de los 229 millones de euros de 2015 (que contabiliza la deuda financiera, de 186,2 millones de euros) y la de proveedores, de 43,7 millones) a los 144 actuales, lamentando que la inversión hubiera caído en estos cuatro últimos años de los 45 euros a los 11 euros por gaditano y que la liquidación volviera a reflejar la partida de doce millones de euros de los presupuestos que no se gastaron el pasado año.

Ya en ese debate, David Navarro justificó la situación dada entre 2015 y 2019 “primero porque la Ley Montoro nos ataba de pies y manos y no podíamos hacer otra cosa, y segunfo porque realmente no teníamos posibilidades” debido a la situación económica que presentaba el Ayuntamiento. Y posteriormente anunció que la ciudad “ya sí puede invertir” y que esas inversiones se iban a notar en el presupuesto de 2020 que ya está en fase de borrador, como ha anunciado el alcalde.