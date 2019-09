El Museo del Carnaval da un paso adelante esencial

El Ministerio de Fomento ya ha concluido todo el largo proceso administrativo para la concesión al Ayuntamiento de Cádiz, a través del Programa del 1,5% Cultural, de 1.253.271 euros para la rehabilitación del Palacio de Recaño, futura sede del Museo del Carnaval. Con todo el papeleo listo sólo queda la resolución definitiva del Ministerio, procedimiento este que el alcalde, José María González, viene reclamando con insistencia.

Lo cierto es que sin este dinero el proyecto municipal no puede avanzar. El Ayuntamiento ya cuenta con 1,1 millón de euros procedentes de la ITI, concedido por la Junta de Andalucía y destinado al proyecto museístico. Como, evidentemente, esta aportación no se puede gastar hasta que las obras de reforma del edificio no se ejecuten, se tuvo que solicitar en su día una ampliación en el calendario que impone la ITI para el gasto de sus fondos.

De esta forma, todo está pendiente del Ministerio de Fomento.

La Subdirección General de Arquitectura de este departamento remitió el paso miércoles un oficio al Ayuntamiento informando de todo el avance en este proceso administrativo, y la resolución de la Comisión de Patrimonio dando el visto bueno al proyecto de ejecución presentado por el Ayuntamiento.Como anécdota, el oficio se remitió a "José María González Santos Kichi, Alcalde".

La cantidad aprobada dentro del 1,5% supone el 60% del total de la actuación en la fase de rehabilitación del histórico palacete. El proyecto del Ayuntamiento se cifra en 2.408.996 euros, sin embargo el Ministerio de Fomento considera como partidas no financiables una cantidad de 170 mil euros, por lo que el presupuesto sobre el que se ha basado la aportación estatal es de poco más de 2,2 millones de euros.

El Ayuntamiento, a través del alcalde, ha reclamado a Fomento que agilice la firma definitiva del documento. Desde la administración local se destaca que una vez se cuente con esta rúbrica se podrá iniciar el proceso de licitación de las obras, y así iniciar los trabajos sin más dilaciones. Hay que tener en cuenta que sin contar antes con la financiación necesaria el Ayuntamiento no puede sacar a concurso este proyecto, aunque sí se está aprovechando para tener toda documentación lista para sacarla adelante sin más dilaciones.

La estimación del Ayuntamiento de Cádiz es que el coste total del Museo del Carnaval se eleve a 6,5 millones de euros. Junto a las aportaciones del Ministerio de Fomento y de la ITI, el municipio contará con su propia aportación y también, es de esperar, de fondos de entidades privadas que en su día se mostraron dispuestas a apoyar este proyecto.

Lo cierto es que del Museo del Carnaval lleva la ciudad hablando desde hace años. En su momento el anterior gobierno municipal del PP llegó a presentar dos proyectos diferentes, uno ubicado en los terrenos del antiguo Cine Terraza y otro en la Plaza de la Reina, aunque ninguno salió adelante. Igualmente inversores privados y entidades bancarias aceptaron ser patronos del Museo, aunque finalmente no pusieron dinero alguno para las obras.

La pretensión del Ayuntamiento es que este nuevo equipamiento se convierta en uno de los referentes de la cultura y el turismo de la capital y, también, en un elemento dinamizador de la economía de la zona donde se va a ubicar, en pleno centro comercial de la capital.