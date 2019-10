El Ayuntamiento va a sacar a licitación, al fin, el nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras para la próxima década. El trámite que acumula al menos tres años de retraso, desde que el actual contrato expirara el 31 de julio de 2016, ha sido aprobado esta mañana en el Pleno municipal, lo que da vía libre al Ayuntamiento para iniciar el proceso de contratación que se alargará ahora durante varios meses.

La oposición sí ha coincidido durante el debate de esta cuestión en criticar los errores, lagunas y limitaciones del pliego de condiciones. A juicio de los partidos que están fuera del gobierno, han faltado incorporar medidas y condiciones que hubieran supuesto una mejora del servicio.

Entre esas medidas, Ciudadanos ha recordado sus propuestas de incorporar contenedores soterrados (que ha rechazado David Navarro por los numerosos problemas que dice estar ocasionando en aquellas ciudades donde se han instalado), exigir que el 100% de la flota de vehículos sea eléctrica o realizar campañas de sensibilización; el concejal no adscrito ha lamentado que no se haya utilizado "tecnología del siglo XXI"; el PSOE ha denunciado que el pliego "no cuenta con la participación de los trabajadores de la limpieza"; y el PP ha llamado la atención sobre la inseguridad laboral que las nuevas condiciones traerá a la plantilla de trabajadores, poniendo el acento en el porcentaje medio de costes salariales (que actualmente alcanza el 32% y en el pliego se rebaja al 28%) o el de absentismo (fijado en el 1% "cuando actualmente hay picos de hasta el 29%", ha asegurado la edil popular Maite González).

Frente a estas críticas, el concejal del equipo de gobierno David Navarro ha defendido las mejoras que el nuevo pliego supondrá para la limpieza de la ciudad, destacando el incremento de jornadas hasta las 57.000 (frente a las 55.963 establecidas en el contrato actual) o el descenso en las emisiones de CO2.

Además, el alcalde ha lamentado el "ataque político" que ve en la oposición respecto a este tema, invitando "a los que dicen que Cádiz está sucia que salgan y vean mundo".

El pliego de condiciones, por tanto, ha sido aprobado con la abstención de PP y Ciudadanos.

Sí a la Plaza de Sevilla

Además del pliego de limpieza, el Pleno ha aprobado también las condiciones del convenio que el Ayuntamiento va a firmar con Adif para el desbloqueo de la operación de la Plaza de Sevilla, modificando las condiciones del anterior acuerdo que se suscribió en 2008 y que hasta la fecha no se ha ejecutado ni desarrollado.

Este convenio ha salido adelante con el único apoyo de Adelante Cádiz y Domingo Villero, votando en contra del mismo el Partido Popular y absteniéndose PSOE y Ciudadanos.