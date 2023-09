El Ayuntamiento de Cádiz, sobre la procesión 'pirata': "Hemos seguido el mismo procedimiento que siempre"

El Ayuntamiento de Cádiz ha querido explicar y justificar su actuación a la hora de ceder el Palacio de Congresos a un colectivo ciudadano para que este próximo sábado salga una Virgen en procesión por las calles de la ciudad. Un controvertido acto que ha causado la sorpresa entre los cofrades gaditanos y que ha provocado también las críticas en el plano político.

Ha sido Adelante Izquierda Gaditana la que este miércoles se ha posicionado en contra de esta cesión, entendiendo que de este modo se facilita "la salida de una procesión religiosa de un edificio público como el Palacio de Congresos".

Frente a esta queja, desde el gobierno municipal se aclara que lo que se ha hecho es "seguir el mismo procedimiento que siempre". Esto es, "recibir una petición y tramitarla al igual que se ha hecho y se hace con cualquier otra asociación". "No se mira ninguna condición ni se hace discriminación por cuestión religiosa ni de otra índole. Si cumplen con la normativa como asociación, cuentan con los seguros oportunos y demás cuestiones, se tramita la petición", explican fuentes municipales.

Además, quiere aclarar el equipo de gobierno que la cesión se limita a "una zona de carga y descarga que no es tarifable"; es decir, que el espacio concedido a ese colectivo ciudadano "no está disponible para evento alguno". Incluso informan las fuentes consultadas que a la hora de ponerse en marcha esa procesión el sábado, las personas que pudieran formar parte del posible cortejo no podrán acceder a ese patio del Palacio de Congresos. La cesión, por tanto, se limita a llevar el paso el viernes, montar lo necesario, salir el sábado y desmontar y llevarse el paso el domingo. "Nada más", garantizan desde el Ayuntamiento.

Antecedentes

De hecho, ha causado sorpresa en el gobierno popular las críticas de Adelante Izquierda Gaditana, que aseguran que ha gestionado en el mismo sentido peticiones similares que han recibido cuando han estado al frente del Ayuntamiento entre 2015 y este 2023. En concreto, señalan los populares a una cruz de mayo que el pasado año recorrió la ciudad entera, desde Puntales hasta la Alameda, finalizando en el interior del Baluarte de la Candelaria.

De igual modo, el concejal José Carlos Teruel (presidente de la sociedad Cádiz 2000, que es la que cederá el espacio a la procesión del sábado tras el consejo de administración que está previsto que se celebre este jueves) ha recordado que también en 2018 el Ayuntamiento permitió que saliera del Baluarte de la Candelaria un paso de cruz de mayo que incorporaba una imagen de Santa Elena.

"¿La Cruz no es religiosa? ¿El Baluarte no es municipal?", preguntaba Teruel en redes sociales en respuesta a las críticas lanzadas por Adelante Izquierda Gaditana.