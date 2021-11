Ayuntamiento de Cádiz-UCA: Un convenio demasiado caro

No se trata de una operación inmobiliaria, viene defendiendo el equipo de gobierno desde que en enero de 2018 firmó un convenio con la Universidad para potenciar el denominado cinturón universitario desde el Reina Sofía hasta Valcárcel. No era cuestión de buscar ganadores y perdedores en el acuerdo, que desde el principio fue criticado por los grupos de la oposición y por los propios socios de José María González. Pero tres años después de comenzar el recorrido de ese convenio, lo cierto es que el Ayuntamiento tiene que afrontar unos gastos que pueden considerarse excesivos. En torno a los dos millones de euros tiene que invertir el Consistorio en los espacios y edificios fruto del convenio.

Casi un millón de euros (996.619,93 euros, en concreto) tiene previsto invertir en una tercera fase del ahora llamado Teatro del Parque, el histórico Pemán. Para la terminación del teatro entregó la UCA un millón de euros en concepto de diferencia de tasación entre el Reina Sofía y el Rectorado. Y con ese millón comenzó el pasado mes de agosto la segunda fase de la construcción, que ha visto algo ralentizado el ritmo por una solería descubierta que ha requerido la intervención de Patrimonio, según explican desde el Ayuntamiento, donde cifran en un 30% el grado actual de ejecución de esta fase que levantará el equipamiento cultural que, dicho sea de paso, utilizará la propia UCA como paraninfo al aire libre.

No obstante, después de construir el teatro en sí, se hace necesario el equipamiento propio de esta infraestructura. Luces, aparatos de sonido, mobiliario y demás elementos del edificio al aire libre que no están incluidos en el proyecto de la segunda fase y que necesitan esa inversión de un millón de euros más que el Ayuntamiento ya ha dispuesto con cargo al remanente líquido de tesorería. En concreto, fue el pasado mes de septiembre cuando el Pleno municipal aprobó esa propuesta de modificación de créditos que incluía los 996.619,93 euros en concepto de “aportación extraordinaria a la Fundación Municipal de Cultura para inversiones en dotación y equipamiento del teatro del Parque Genovés”.

En ese pleno del 13 de septiembre se aprobó también una partida económica con cargo al Fondo de Impulso Económico habilitado por el Ministerio de Hacienda para permitir que los ayuntamientos con cierta solvencia puedan financiar “proyectos de inversión que se consideren relevantes o financieramente sostenibles”, cuyo destino era la rehabilitación “del espacio municipal situado en la calle Ancha”. Es decir, el antiguo Rectorado intercambiado con la UCA, cuyas obras ascienden hasta los 700.000 euros, que a priori se suman a la partida de 39.545,31 euros que invirtió en septiembre de 2019 para lo que iban a ser las obras de adaptación del edificio de la calle Ancha a su nuevo uso.

A la espera se está de que el Ministerio de Hacienda conceda ese Fondo de Impulso Económico que se ha solicitado por más de 20,4 millones de euros, en los que se encontraba esa partida destinada al antiguo Rectorado de la UCA. Un proyecto que se justifica en el desarrollo cultural de la ciudad, “que necesita un espacio acorde a las demandas y requerimientos de una ciudad donde su riqueza cultural se muestra como un elemento dinamizador en todos sus aspectos y con especial incidencia en lo económico”.

A estas dos inversiones se le suma la que tendrá que hacer el Ayuntamiento en la pérgola de Santa Bárbara para reparar los daños causados en un incendio en el verano de 2020, que por un error del propio Consistorio (que tenía la infraestructura inaugurada en 2015 a nombre del Ifef y no del propio Ayuntamiento) no cubrirá la compañía aseguradora. En más de 200.000 euros se estima la reparación de estos daños, que afortunadamente no afectan a la estructura de la pérgola y que el Ayuntamiento está ya buscando la fórmula de financiación para, tal y como aseguró este lunes, hacer la obra cuanto antes y entregar la infraestructura a la UCA, que ya ha dicho que ahora no tiene previsto uso alguno allí.