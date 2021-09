Un Pleno que vale 23,4 millones de euros

Dos puntos de debate. Ningún obstáculo, a priori, para que ambas propuestas salgan adelante. Y casi 23 millones y medio de euros para inversiones en la ciudad. El Ayuntamiento celebra este lunes uno de los plenos más cruciales de los últimos años; no por la incertidumbre del resultado del debate, ni tampoco por lo que suponga a nivel político; sino porque si definitivamente el equipo de gobierno saca adelante sus propuestas, podrá desarrollar inversiones de calado que la ciudad lleva años esperando y que tampoco terminan de llegar ni con la Edusi ni mucho menos de los fondos Next Generation que llegaron con mucha ilusión y urgencia a finales del pasado año y de los que aún no se conocen novedades.

23,4 millones de euros directamente destinados a inversiones se pondrán sobre la mesa en la sesión convocada con carácter extraordinario. Una partida que llegará al Ayuntamiento por medio de dos vías diferenciadas: una modificación de créditos para utilizar el remanente líquido de tesorería, de tres millones de euros; y la petición de los denominados Fondos de Impulso del Gobierno central, para los que se solicitará un crédito que supera los 20,4 millones de euros. Además, en ambos casos se especifica con detalle a qué proyectos en concreto se destinará ese dinero, qué inversiones puntuales se van a realizar con esa partida extra que se pone a disposición del Consistorio.

Una treintena de proyectos concretos, en definitiva, que si el Pleno lo autoriza como está previsto el lunes y si el Gobierno acepta la solicitud de esos fondos se ejecutarán en los próximos meses. Con cargo a ese remanente de tesorería del propio Ayuntamiento se proponen tres partidas principales: un millón de euros para actuaciones en instalaciones deportivas de la ciudad (centradas en las pistas anexas a la parroquia de San Vicente de Paúl, y en los polideportivos Ciudad de Cádiz y Puntales-La Paz); otro millón de euros para subvenciones y proyectos del IFEF; y casi otro millón más (996.619,93 euros, en concreto) para las obras del teatro del Parque Genovés.

Respecto a los Fondos de Impulso, la partida que más llama la atención es la de ocho millones y medio de euros, que se emplearán en la urbanización que necesita la Avenida de Astilleros para completar ese proyecto de unión del acceso a la ciudad desde el segundo puente hasta el casco histórico. Un trazado, conviene recordar, que duplicará los carriles de tráfico y reservará el espacio necesario para la plataforma del futuro tranvía, además de mejorar las condiciones del acerado para hacer más cómodo el tránsito por esta vía.

Este crédito estatal servirá también para acometer, al fin, la urbanización del denominado Parque de la Memoria, sobre el Cementerio de San José, llamado a ser un auténtico “pulmón verde” de los extramuros de la ciudad. 2,4 millones de euros destinará el Ayuntamiento a la mejora de este espacio público urbano. Y otros 1,8 millones de euros se emplearán en la reurbanización del denominado Parque de la Muralla, junto a la Cuesta de las Calesas. 4,2 millones de euros, en definitiva, para desarrollar los dos proyectos de grandes zonas verdes pendientes de ejecución desde hace años.

Entre los proyectos de mayor envergadura se encuentra también la reforma del Centro Integral de la Mujer en la plaza del Palillero, por 1,5 millones de euros; y la reforma integral del centro de asuntos sociales Eduardo Benot, con el objetivo de dotarlo de las condiciones necesarias en materia de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y eficiencia energética; una actuación que se cifra en poco más de un millón de euros.

Al Fondo de Impulso se va a presentar también la propuesta para implantar en la ciudad un sistema público de alquiler de bicicletas, para el que se solicitan 600.000 euros que en un primer momento se encomendaron a Emasa y que hace unos meses también se presentaron a los fondos Next Generation de Europa, que están aún pendiente de resolver. Por tanto, por una u otra vía parece ya definitivo que la ciudad se sume a otras tantas de todo el mundo que disponen de esta posibilidad de utilizar la bicicleta a través de un sistema de alquiler, lo que se considera el espaldarazo definitivo al carril bici cada vez más extendido.

Las obras recién iniciadas en la Avenida Transversal (con 264.000 euros de coste), actuaciones de diferente calado en edificios de titularidad municipal (como el Palacio de Congresos, la Lonja Municipal de fruta, la Jefatura de la Policía Local o varios colegios públicos) o la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en distintos edificios (como los mercados Central y Virgen del Rosario, o la sede de Onda Cádiz) son algunos de los proyectos más destacados de esa especie de carta a los Reyes que en el mes de septiembre ha elaborado el Ayuntamiento, que mira al pleno del lunes como a la mañana de un 6 de enero.