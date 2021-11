El Ayuntamiento de Cádiz responde al rector Piniella: “La pérgola de Santa Bárbara se entregará a la UCA, como establece el convenio”

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz para relanzar el Campus de la capital empieza a mostrar sus primeras grietas. A punto de cumplirse los primeros tres años desde que José María González y el entonces rector, Eduardo González Mazo, firmaran el acuerdo, las posiciones no parecen estar tan claras con algunos de los elementos incorporados en su día. En concreto, con el futuro de la pérgola de Santa Bárbara.

Ha sido el rector de la UCA, Francisco Piniella, quien este pasado fin de semana ha abierto el debate asegurando que la Universidad no necesita ese equipamiento. “No tenemos ningún plan para darle un uso”, llegaba a reconocer Piniella a este periódico, mencionando a renglón seguido un posible interés del Ayuntamiento por recuperar la titularidad de la pérgola “tal vez para darle un uso hostelero”.

Lejos de reafirmar ese posicionamiento del rector, el Ayuntamiento se ha mostrado tajante respecto al futuro de la pérgola. “Se entregará a la UCA, como establece el convenio”, aseguraban fuentes del equipo de gobierno, que insisten en que ese procedimiento de entrega del equipamiento a la Universidad “será automático”.

De hecho, el retraso en este traspaso de poderes sobre la pérgola se debe al incendio que sufrió en el verano de 2020 parte del equipamiento. Desde entonces ha estado el Ayuntamiento haciendo gestiones con la compañía aseguradora, que ya ha confirmado que no se va a hacer cargo de los daños sufridos en el incendio. En este sentido, hay que señalar que la pérgola era un bien que hasta hace unos meses estaba adscrito al Instituto de Fomento y no al Ayuntamiento de Cádiz, lo que ha influido en la complicación técnica con el seguro y en el rechazo final de la compañía, ya que en el momento del incendio no era el Ayuntamiento como tal el titular de la pérgola.

Ante este escenario, el gobierno municipal está tramitando ya la reparación de los daños ocasionados por el incendio; algo para lo que está estudiando las partidas presupuestarias y el posible acomodo que esta obra, valorada recientemente en 300.000 euros, pueda tener en las cuentas municipales. “Y cuando se arregle, se entregará a la UCA”, insisten desde el Consistorio, que al hilo de esto rechaza cualquier posibilidad de replanteamiento por la parte municipal, y mucho menos la existencia de un interés por dar otro uso al que conveniaron con la Universidad en enero de 2018, que era el de unos talleres y laboratorios para determinadas disciplinas, especialmente la Arqueología.

“Desde el Ayuntamiento ayudaremos en lo que podamos a la Universidad para poner en marcha esos nuevos usos en la pérgola, como no podía ser de otra forma”, añaden fuentes del gobierno de José María González, que insisten con rotundidad en que la gestión y el mantenimiento de este polémico equipamiento corresponderá a la UCA, que tras el cambio de rector ha manifestado ya su nulo interés por ello.

Conviene recordar que la cesión de la pérgola de Santa Bárbara era uno de los puntos del convenio que suscribieron la UCA y el Ayuntamiento, con el objetivo de consolidar el denominado cinturón universitario desde el Reina Sofía hasta Valcárcel. Junto a la cesión de la pérgola, merced a ese acuerdo el Reina Sofía dejó de ser un equipamiento cultural y de exposiciones para acoger las dependencias del Rectorado, cuya antigua sede en la calle Ancha pasó a titularidad municipal (a la espera de que se retomen y culminen las obras de adaptación); un intercambio por el que la UCA pagó un millón de euros con el que se culminará el Teatro Pemán (ahora llamado Teatro del Parque) para que el uso cultural y de espectáculos vaya de la mano de la actividad universitaria, que lo contempla como paraninfo al aire libre.

Casi tres años después de ese convenio, el cambio al frente de la Universidad hace que ahora no se quiera la pérgola que contemplaba el equipo de González Mazo en 2018; y el Ayuntamiento, a su vez, descarta la posibilidad de volver a negociar el convenio para quedarse con la titularidad y uso de una pérgola que construyó el anterior gobierno (del Partido Popular, con Teófila Martínez a la cabeza). Mientras, el polémico equipamiento levantado en 2015 sigue sin uso y, visto lo visto, sin convencer a propios ni extraños.