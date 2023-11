"La Asamblea de Veedor y Mentidero ha demostrado que el alcalde de Cádiz no dialoga, impone"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Ortega, ha mostrado su parecer tras la asamblea convocada este martes 21 de noviembre en la plaza de El Mentidero por parte de la AMPA del colegio Carlos III relativa a la despeatonalización del camino escolar seguro que transcurría desde la plaza San Antonio hasta la esquina de la calle Beni de Cádiz con el propio colegio.

“De esta manera, a lo largo de 300 metros, alumnos y alumnas tanto del centro escolar como de las facultades cercanas disponían de una vía casi libre de circulación que les permitía caminar de forma segura hasta el colegio Carlos III y la UCA”, ha explicado José Ramón Ortega, “pero que ahora vuelve a contar con tráfico rodado, complicando mucho las horas de entrada y salida del colegio”.

Ortega ha aseverado que la asamblea ha demostrado que el alcalde "no dialoga, impone". "No ha escuchado ni a la comunidad educativa, ni a los vecinos, ni a los comerciantes, y que aquella expresión de peatonalización inteligente durante la campaña no era más que un engaño, que significaba lo contrario”.

“Es de vergüenza que desde el Ayuntamiento se diga que la AMPA está defendiendo su reducto, cuando lo que se defiende es el cumplimiento de normas medioambientales y educativas, seguridad para niños y mayores, aire limpio... Lo que se defiende es una visión moderna de la ciudad, mientras que lo que defiende el Ayuntamiento es que los coches puedan ir más rápido, contaminación y ruido”, ha señalado Ortega.