Alendoy sufre uno de sus "peores momentos" en su 25 aniversario

Hace menos de un mes, Felipe VI celebraba la labor -y se sorprendía por su vigencia- de la asociación gaditana Alendoy que actúa desde hace 25 años con colectivos y personas vulnerables, principalmente, en el entorno de la barriada de la Paz. Sin embargo, las bodas de plata de la entidad seleccionada por la Casa Real para ser presentada a Su Majestad en su penúltima visita a Cádiz están resultando un tanto "agridulces". Proyectos parados y falta de financiación son los invitados indeseables de esta fiesta que esperan celebrar en su verdadera sede, el edificio Eduardo Benot.

De hecho, y en cierta manera, son las obras, por otro lado "más que necesarias", de este inmueble las que han provocado muchos de los problemas que martirizan a Alendoy y que relata Álvaro Zaldívar, actual coordinador de programación de esta asociación sin ánimo de lucro que nació en 1999 con el objetivo de transformar la realidad a través de la participación y el compromiso social.

"Realmente ha sido todo muy mala suerte porque ha tenido que ser además en nuestro 25 aniversario cuando han empezado las obras en el edificio con los fondos Next Generation con lo que, junto al resto de proyectos que nos alojábamos allí, tuvimos que trasladarnos a unas dependencias municipales en la calle Medina Sidonia pero allí no tenemos espacio suficiente para desarrollar buena parte de los proyectos. Y sin proyectos, no hay financiación", retrata Zaldívar esta pescadilla de lo social que se muerde la cola y que tiene como consecuencia otra realidad que conocen bien desde el tercer sector, "una vez que un proyecto se para, es muy complicado volver a ponerlo en pie".

Desde Alendoy esperan que eso no ocurra con su Escuela Infantil, una de esas iniciativas que han tenido que "parar este año" tras trece años de vida. Así, el CEI Boliche, una escuela conveniada con la Junta de Andalucía que contaba con 35 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, tuvo que cerrar sus puertas tras el anunciado comienzo de los trabajos de mejora en eficiencia energética en el centro Eduardo Benot para el que el Ayuntamiento de Cádiz obtuvo el pasado año una subvención de 1,4 millón de euros dentro del PIREP convocado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su financiación a través de los fondos europeos Next Generation.

"El programa de ludoteca (dirigido a niños y niñas de 3 a 13 años) también está actualmente parado por falta de financiación y nuestro proyecto de intervención con menores, que el año pasado pusimos en marcha con mucho éxito con la ayuda de La Caixa y el Ayuntamiento, también está pasando por dificultades. Ese programa lo mantenemos pero no como queremos, más bien como podemos, una vez en semana y cada día con un grupo de edad, mientras que antes lo podíamos hacer más seguido", explica el coordinador de programas de Alendoy a la que recientemente también le ha caído otra piedra en el zapato, el cierre del colegio Adolfo de Castro.

Así, la decisión de la Junta de Andalucía de clausurar el centro situado en la frontera entre el Cerro del Moro y la barriada de la Paz afecta directamente a programas de Alendoy como el de dinamización, ocio educativo y alimentación y a las colonias urbanas, una iniciativa con 20 años de historia. "Efectivamente, las colonias urbanas las solemos hacer en verano, en julio, en el Adolfo de Castro y en el colegio Campo del Sur y vamos a ver qué ocurre este año, si el cierre del Adolfo de Castro se hará ya desde verano o qué pasa... No sabemos si finalmente irá allí la Escuela de Idiomas, que es la última noticia que tuvimos, o qué ocurrirá. El caso es que todo lo que nos está sucediendo este año es un tanto rocambolesco...", lamenta Zaldívar.

Pero "haciendo encaje de bolillos" y persistentes en su objetivo principal de atención a la realidad de los colectivos más vulnerables de su barrio y barrios vecinos, la asociación Alendoy continúa la actividad de sus programas de infancia e Incorpora, de inserción laboral (que realizan con la Caixa), y con la intervención a menores y sus familias que, además, contaría también con la sintonía del nuevo gobierno municipal que "parece que va a seguir apoyando el programa", se congratula Zaldívar que recuerda que no pocos de sus usuarios son derivados de la propia delegación de Asuntos Sociales.

Campaña de búsqueda de recursos

Con todo, y ante "el fastidio de unas obras que entendemos muy necesarias pero que nos han trastocado todo", Zaldívar explica que Alendoy está en campaña de búsqueda de financiación. Así buscan la complicidad de "ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas que son las que entendemos que tienen que atender primero a la intervención social", explica.

Sin embargo, y no sin cierto "debate interno", el SOS de Alendoy también ha llegado a la ciudadanía, "que ya está lo suficientemente cargada como para también atender a la intervención social", opina Zaldívar aunque desde la asociación ha salido un llamamiento apelando a la solidaridad gaditana en el que se explica la complicada situación por la que está atravesando Alendoy. En este texto se pide colaboración económica en forma de donativo para continuar fortaleciendo "al menos los proyectos de atención a los menores y sus familias con lo que veníamos trabajando, ya que ,volvemos a repetir, no podemos ni queremos abandonarlos", se puede leer en las líneas que se han difundido y a las que se adjunta un número de cuenta de donaciones (Caixa ES70 2100 7606 8222 0005 6216).

"Nosotros lo que prácticamente todos los días preguntamos a los trabajadores de la obra del centro Benot que cómo va el ritmo de los trabajos, que tendrían que estar listos antes de final de año. Eso es lo que esperamos, y nos dicen que, en principio, la cosa pinta bien. Y, sinceramente, esperamos que así sea, primero, porque nos haría mucha ilusión poder celebrar un acto por el 25 aniversario regresando a la sede y, quizás más importante, porque ya no sé lo que implicaría para la permanencia de nuestros programas y la supervivencia de nuestra asociación tener paradas más actividades", valora el coordinador.