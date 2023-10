Adelante alerta sobre la "preocupante privatización" de localidades para la SailGP y la dejadez con las actividades infantiles

Aunque David de la Cruz tiene claro que "la SailGP siempre es positiva para la ciudad de Cádiz" y que la ciudad debería ser "sede permanente" de la competición internacional, al portavoz del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana le "preocupan" algunos aspectos de esta edición comprometida por el anterior equipo de Gobierno pero que ha ejecutado el actual equipo de Bruno García. Así la "preocupante privatización" de algunas zonas de visibilidad para seguir la prueba náutica y "la dejadez" con las actividades infantiles previstas en la plaza de la Catedral han sido señaladas por su partido.

"Evidentemente la SailGP siempre es positiva para la hostelería, para el comercio local, en definitiva, para la ciudad. Por eso el anterior equipo de Gobierno hizo una apuesta tan decidida por esta competición", ha explicado De la Cruz que, sin embargo, alerta sobre "la privatización de determinados espacios que antes eran públicos como la parte de Santa Bárbara" y "los precios elitistas y excluyentes de la zona superior del Baluarte de la Candelaria". "Nosotros creemos que los eventos que tienen un patrocinio público tienen que tener una devolución social para que los disfrute los vecinos y vecinas de Cádiz. Y eso nos preocupa y nos asusta y esperemos que no vaya a más porque el anterior equipo de Gobierno explicó siempre a los organizadores de la competición que esa era una línea roja que no se podía cruzar", ha asegurado.

Además, el portavoz de la oposición ha tachado de "dejadez y falta de trabajo" al ejecutivo de Bruno García por la suspensión de las actividades infantiles previstas en la plaza de la Catedral debido a que los permisos no llegaron a tiempo, tal y como se reconoció estos días desde el Gobierno municipal. "No se han celebrado porque no han trabajado lo suficiente y no han llegado a tiempo los trámites, los permisos y las diferencias gestiones que tenía que hacer el equipo de Gobierno. Hemos visto un equipo que se ha hecho muchas fotos en la calle pero que ha tenido poco trabajo de despacho", ha acusado de la Cruz que ve un patrón "continuista" pues el nuevo poder municipal "también renunció a la noche del Trofeo" entre otras "actividades fundamentales para dinamizar la ciudad y que sea una ciudad inclusiva".

Patrocinadores en tierra para reducir la huella de carbono

Durante el balance del alcalde de Cádiz de la SailGP, Bruno García quiso explicar que la ocupación privada de una zona de Santa Bárbara "tiene un contexto".

"Hay una cosa que está tratando de hacer muy bien SailGP que es tratando de reducir todo lo que es la movilidad y la huella de carbono. En ese contexto nos informaron de que iban a reducir el tema de barcos y por eso necesitaban un espacio para atender a la organización y a los patrocinadores. Un evento de este tipo requiere de patrocinios, que es la voluntad de muchos particulares y empresas de querer participar, por tanto es imprescindible. En este caso, solicitaron ese espacio en Santa Bárbara, en convivencia con los lugares de acceso libre", argumentó el primer edil que recordó que la ciudad de Cádiz "es la única del circuito" con espacios de visibilidad gratuitos para seguir la prueba.