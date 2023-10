Éxito de la hostelería: "El sábado de SailGP me fue mejor que el mejor día de Carnaval"

Aunque Carlos Obies sabe que lo vivió su hamburguesería y tapería –Los Pipiolos– la jornada del sábado es algo poco común –“me fue mejor que el mejor día de Carnaval”–, sus compañeros de la plaza del Mentidero y del entorno del barrio confirman el potente impacto que ha tenido la celebración de la SailGP y actividades paralelas en sus negocios de hostelería.

“El sábado no paramos, ha estado muy pero que muy bien y, claro, es que tener el escenario aquí ha ayudado mucho”, refiere el empresario que valora, sin duda, que “merece la pena” invertir en la SailGP e incluso plantea “ampliar las actividades durante la semana previa a la competición y hasta se podrían incluir más cosas relacionadas con la vela y deportes náuticos”, idea.

En su misma acerca, Juan Barroso, de la gintonería El Mentidero, habla del aluvión de gente, “muchísima gente, y sobre todo españoles pero de fuera de Cádiz” los que llenaron su bar estos días.

Y “de la mañana a la noche”, aunque ayer no dieron desayunos “porque es que ya era un no parar”, ha estado trabajando el Bar Samir. Más “de 30 años” dan la medida de lo que quiere decir la expresión “estar a tope”, que es como han estado al igual que sus vecinos, otros veteranos de la plaza, el Bar El Serrallo. “Esto ha sido un no parar, desde que se abríamos hasta que cerrábamos. El sábado, ni respirar. Hoy (por ayer domingo), al menos, respiramos algo, pero también se ve color”, refería Juan Chicón.

“Mira, si puedes le dices a quien sea del Ayuntamiento que no hagan más ná, que se estén ya quietos, que a los camareros nos van a matar”, bromeaba uno de los miembros del personal del ultramarinos Veedor. Este punto referencial para los gaditanos y para muchos de los foráneos que mejor conocen Cádiz ha visto pasar muchos eventos y, certifican, este ha sido “uno de los grandes”. “Del desayuno hasta la cena, y gente de todos lados, de Cádiz y de fuera de Cádiz y de fuera de España”, precisan.

Más nuevos en el sector pero ya con una clientela hecha, la Taberna El Mentidero, que dignifica la esquina de Obispo Cerero con Enrique las Marinas, celebra la SailGP y, sobre todo, el Viento Fest, es decir, el ciclo de conciertos que desde el viernes ha tenido lugar en la vecina plaza de San Antonio. “A nosotros nos ha ido muy bien, muchísimas gente a todas horas y de todos lados y, efectivamente, la noche, con los conciertos, han marcado la diferencia. De hecho, aunque el año que viene no hay SailGP creo que estaría bien apostar por que este Viento Fest se siguiera celebrando y se instaurara como uno de tantos festivales que existen en otros lugares de España, y en estas fechas ya pasado el verano”, propone Francis Lucero.

Y casi a pie de competición, en el interior del Parque Genovés, el bar que desde hace 54 años regenta Emilio Bautista no puede más que confirmar “el éxito”. “Muchísima gente, muchísima. No se ha parado de trabajar”.

Unanimidad de éxito en los bares, pero también en el producto para llevar. Así, si las colas del freidor Veedor ya hablaban por sí solas, su gerente, María del Rosario Marchante, ponía palabras a lo que los ojos veían. “No se ha parado. Se ha notado muchísimo. Además de mis clientes, la venta de pescaíto frito para gente de fuera ha sido buenísima”, certifica.

“Más SailGP”, piden todos, “sin duda”.