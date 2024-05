150 años de Cruz Roja en Cádiz: El espíritu del 'tutti fratelli' inunda dos exposiciones con raigambre gaditana

Un casco de 1940, una muestra del mítico mandil Landa para el transporte de heridos, el justificante de un donativo del Día de la Banderita de principios de los años 20 realizado por nuestro querido escultor Antonio Accame, un uniforme, una secuencia de una operación de salvamento realizada en los años 90, recortes de prensa, antiguas huchas de lata, material médico de la primera mitad del siglo pasado... Los objetos, unos junto a otros, alineados y contextualizados, también cuentan una historia, la historia, en este caso, de 160 años, 150 en Cádiz, de humanidad, de solidaridad, de empatía... La historia del 'tutti fratelli', el todos hermanos y hermanas, que representa la institución que en una bandera aúna todas las banderas, la Cruz Roja.

Uno junto a otros -con sus leyendas e inscripciones, también con el amor, por qué no, de las personas y colectivos que los han cedido para la iniciativa-, estos objetos originales, documentos, fotografías y reproducciones conforman 150 años de la Cruz Roja en Cádiz, la exposición, las exposiciones, porque son dos, que este 7 de mayo se han inaugurado tanto en la sede de la Fundación Cajasol y en la propia plaza de San Antonio, con la colaboración de la entidad bancaria y el Ayuntamiento de Cádiz, respectivamente.

Carmen de Lara, presidenta del Comité Provincial de Cruz Roja en Cádiz; Mayte González, concejala de Cultura y Patrimonio del Consistorio gaditano; y María del Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, han sido las encargadas de poner de largo la visibilización de un trabajo "tan duro como gratificante", en palabras de la presidenta, como es el que realiza la señera institución humanitaria desde que en la cruenta batalla de Solferino, durante la unificación de Italia, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, puso cordura y humanidad atendiendo a los heridos de todos los bandos provocando un impacto tal que cristalizó en la creación de esta organización que llega hasta nuestros días.

"Precisamente, mañana (este 8 de mayo) celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja en conmemoración del nacimiento de Durand y, además, que es lo que nos une hoy en Cádiz, celebramos los 150 años del trabajo de esta organización en nuestra tierra donde actualmente contamos con 4.000 voluntarios y donde se encierran tantas y tantas historias de superación y de relación entre Cádiz y Cruz Roja", ha puesto en valor De Lara que ha animado a toda la ciudadanía a plasmar sus recuerdos y testimonios ligados a la institución internacional en unos libros que durante toda esta semana estarán disponibles tanto en la Fundación Cajasol como en el Ayuntamiento de Cádiz. "Nuestra idea es recopilar esas historias para después hacer una selección y publicarlas", ha anunciado.

Recuerdos como los que han evocado tanto María del Mar Díez ("mi padre tenía autobuses y recuerdo en la carretera estos puestecitos de la Cruz Roja, que siempre me han infundido seguridad y confianza") y Maite González ("me acuerdo tanto de la tómbola de Cruz Roja, que me llevaban de pequeña y me decían, esto sirve para hacer algo por los demás") en sus cariñosas intervenciones con las que han reconocido "el orgullo" de participar en esta iniciativa y "lo mucho que ha dado a los más vulnerables" una organización que, han coincidido, realiza "una labor importante, prioritaria".

Trabajo que se materializa en estas dos exposiciones en las que han colaborado diferentes departamentos de la organización desde distintos puntos de España, socios y voluntarios y particulares como los fotógrafos gaditanos Joaquín Hernández Kiki, Eulogio García y Antonio Vázquez y al historiador Paco Glicerio Conde Mora, comisario de una de las exposiciones. A todos ellos, y al equipo de comunicación de Cruz Roja Cádiz con Pilar Solís al frente, ha querido agradecer Carmen de Lara "su implicación", "su cariño" y "su generosidad" para hacer posible estas muestras que son el reflejo de 150 años de historia "y esperemos que, al menos, otros 150 años más", han deseado los colaboradores.

La historia de la Cruz Roja en Cádiz, al aire libre

Una gesta aterrizada en nuestra tierra con la muestra -150 años de la Cruz Roja en Cádiz: Los tiempos cambian, la solidaridad continúa- que se puede ver en la misma plaza de San Antonio a través de 30 paneles, agrupados de tres en tres, en los que se resume esta ligazón entre Cruz Roja y Cádiz y donde se relata el contexto, los nombres propios y los principales cometidos de la entidad internacional.

Desde que se estableciera de la mano del médico Juan Bautista Chapé Fernández hasta la Cruz Roja tal y como hoy la conocemos, esta exposición al aire libre, y que se puede visitar hasta el domingo 12 de mayo, cuenta con fotografías del archivo del Diario de Cádiz, del servicio de documentación de Cruz Roja, y de los fotógrafos Kiki, Eulogio García y Antonio Vázquez.

"Durante el Sexenio Revolucionario recuerden las luchas que va a haber en Cádiz. Es la época de Fermín Salvochea y hay un bando cantonal y otro gubernamental y, fíjense, la Cruz Roja, que unos 9 o 10 años antes ya se había implantado en España, consiguió un salvoconducto de Salvochea para atender a los heridos y enfermos de ambos bandos, cumpliendo con su principio de neutralidad e independencia", ha explicado el comisario en una vista por esta muestra donde también puso de relevancia no sólo la figura de Chapé Fernández, "que muere poco después", sino la de "otro gran gaditano, Cayetano del Toro, que ya fue secretario con Chapé y que después será el segundo presidente de la Cruz Roja".

La labor de la Cruz Roja en los Desastres de 1898, atendiendo a los repatriados de Cuba y Filipinas; en el hospital de San Severiano y en la Policlínica de la plaza de Mina; la atención de los repatriados en la Guerra de Marruecos -"en Cádiz hay un monumento a una enfermera de la Cruz Roja en el Parque Genovés, la duquesa de la Victoria"-; su cometido en la explosión de Cádiz del 47... Cada uno de estos hitos, y de todos los posteriores, se pueden seguir en estos paneles donde "la Cruz Roja agradece a la ciudadanía y la ciudadanía agradece a la Cruz Roja", como ha resumido Conde de Mora.

Objetos, documentos y curiosidades, bajo techo

Junto a esta muestra, en el interior de la Fundación Cajasol (Casa Pemán, plaza de San Antonio) se puede contemplar la otra pata de la iniciativa, 150 años en Cádiz. Objetos emblemáticos de Cruz Roja a través del tiempo, una reunión de piezas, documentos y curiosidades que se erigen como una muestra colectiva de voluntades que han hecho posible este auténtico viaje en el tiempo.

La primitiva camilla para el transporte de heridos que a finales del siglo XIX usaban los voluntarios de Cruz Roja, es decir el mandil con dos asas inventado por el médico y cofundador de la Cruz Roja Española Nicasio Landa, es uno de esos llamativos objetos, traído desde Navarra, que forman parte de la muestra junto a un uniforme de enfermera también del pasado siglo, o el ya actual chaleco rojo que portan los voluntarios.

Un brazalete de enfermera datado en 1920, material del dispensario médico de principios del siglo XX perteneciente a la asamblea de Málaga, el casco de protección de 1940, el contrato de telefonía de la policlínica fechado en 1930, el justificante del donativo realizado por nuestro querido Antonio Accame, las huchas de cuestación, una máquina olivetti de conteo o un imponente gran tarro de pimentón con la imagen de una enfermera de la Cruz Roja, entre otras destacadas piezas, también se aglutinan en la exposición realizada con la Fundación Cajasol que tiene abierta sus puertas hasta el próximo 17 de mayo, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado.

