Detenidos del Metal

Todo acto tiene consecuencias y es de personas decentes asumir la responsabilidad . Si tiras piedras a la policía o quemas contenedores no puedes pretender que no pase nada. Quienes así actúan tienen que asumir su responsabilidad . Me parece muy bien que sus amigos y compañeros recauden para pagar las multas correspondientes pero debe quedar claro que no tiene nada que ver con el derecho a la huelga.