OBRAMAT, el mayor Almacén de la Construcción y la Reforma, llega a Jerez

MÁS DE 7.700 m2 DE SUPERFICIE CON TODOS LOS OFICIOS DEL SECTOR

OBRAMAT, el Almacén de los Profesionales de la Construcción y la Reforma, abrirá el próximo 2 de diciembre a partir de las 7 h de la mañana. Con esta nueva apertura, la empresa de referencia en distribución de materiales para el sector de la Construcción y la Reforma inaugura su primer Almacén en Jerez, ubicado en el Centro Comercial Luz Shopping – Calle Hermandad del Rocío, JEREZ.

En OBRAMAT tienen muy claro su propósito: ayudar a los Profesionales de la Construcción y la Reforma en todos sus Proyectos, proporcionándoles una experiencia de compra rápida y fácil.

El Almacén está diseñado para ahorrar tiempo y dinero a todos los clientes que necesitan materiales y productos para sus Obras y Reformas. Dispone de un amplio horario ininterrumpido desde las 7 h, con productos de las mejores marcas Profesionales para todos los oficios del sector en un mismo lugar, garantizando siempre los mejores Precios de la zona (con el IVA incluido en el precio final).

Además, OBRAMAT mantiene un compromiso clave como base de su negocio: tener Stock siempre disponible para dar respuesta a todos los Proyectos de Construcción y Reforma.

De esta manera, se convierte en la propuesta comercial con mayor Stock de la zona con disponibilidad inmediata. Con una superficie total de más de 7.700 m², todos sus clientes encontrarán más de 20.000 productos con Stock de Obra y con la Calidad Profesional que aportan las marcas líderes del sector.

Todo esto con un Patio de Materiales de Construcción de más de 2.500 m², al que se puede acceder directamente con el vehículo para cargar y comprar, convirtiendo a OBRAMAT en la opción más rápida y cómoda para adquirir material de Construcción y Reforma.

Patio de Materiales de Construcción

Y aún hay más: en obramat.es, los clientes pueden realizar sus compras con recogida en Almacén en 2 h y entrega en Obra en 24 h

¿Qué más ventajas ofrece OBRAMAT Jerez a sus clientes?

Parking Gratuito con 263 plazas , con plazas adaptadas para vehículos industriales.

, con plazas adaptadas para vehículos industriales. 14 cajas en total, de las cuales 4 son rápidas, 1 es exclusiva para devoluciones, 2 están en el patio de materiales y 1 es de gran volumen para facilitar la carga en el vehículo.

de las cuales para facilitar la carga en el vehículo. Transporte a Obra. Para ahorrarte tiempo llevan tu compra a tu Obra.

Y las mejores soluciones profesionales:

Ventanas a medida : disponibles en PVC y aluminio, garantizando los estándares de aislamiento y eficiencia.

: disponibles en garantizando los estándares de aislamiento y eficiencia. Servicio tintométrico: más de 20.000 colores personalizados al instante.

más de al instante. Soluciones de seguridad : amaestramiento e igualamiento, duplicado de llaves y mandos de garaje.

: amaestramiento e igualamiento, duplicado de llaves y mandos de garaje. Formaciones para Profesionales: cursos gratuitos, jornadas técnicas y demostraciones de producto.

cursos gratuitos, jornadas técnicas y demostraciones de producto. Presupuestador de cocinas: proyecto y presupuesto con el mejor asesoramiento Profesional.

proyecto y presupuesto con el mejor asesoramiento Profesional. Garantía de satisfacción: si no quedas satisfecho, tienes 100 días desde la fecha de compra para cambios o devoluciones.

Fomento del empleo y el tejido empresarial de Jerez

OBRAMAT aterriza en Jerez con la intención de sumar. La apertura del Almacén ha supuesto una importante inversión, contribuyendo además a la generación de empleo estable y de calidad con más de 100 puestos de trabajo. Además, realizan una sólida apuesta por los proveedores locales y regionales con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido empresarial de Cádiz.

OBRAMAT Jerez se convierte en el Almacén nº 38 de la marca en España, consolidando su liderazgo como la principal y mayor superficie de distribución especializada en el sector de la Construcción y la Reforma.