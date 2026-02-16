Ha ausado conmoción que una chirigota de un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla haya ganado el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el mismo año que un tipo de Dos Hermanas daba el pregón, la chirigota del Bizcocho ya lo decía en su estribillo “qué daño ha hecho Canal Sur”. Cambiaron Cádiz el Puente Carranza y la retransmisión del carnaval por Canal Sur. En virtud del primero la burguesía gaditana se fue a vivir a Vistahermosa y los más folklóricos de los gaditanos se aficionaron a la Semana Santa de Sevilla y a todas las ferias habidas y por haber. En esto debe consistir el progreso, en que una pequeña isla situada en una esquina de la geografía se ha convertido en un escenario donde gente de fuera viene a divertirse , a la vez que sus vecinos copian con entusiasmo las tradiciones de otros lugares, sea el Rocío, la feria, la Semana Santa, el Jalogüín o lo que fuera menester, a la vez que El Gadita Reconcentrao se parte la camisa por el Cádiz, el carnaval y las cofradías, contradicciones. Cuando el Libi sacó su chirigota ‘Sevilla tuvo que ser, miarma’ recibió el reproche de dos humoristas de Triana que por entonces eran recibidos con agasajos en la ciudad, Los Morancos, hoy sustituidos por otro humorista sevillano de Dos Hermanas. En Cádiz somos muy dados a rendir pleitesía al famoseo, pensar que porque alguien salga en la tele tiene algún valor artístico o intelectual es una enfermedad. Uno de Los Morancos sacó una chirigota sevillana que fue muy aplaudida en el Falla, no por sus méritos, Los Preparaos, en ese servilismo tan gaditano, tan genuflexo frente a la popularidad. La chirigota del Bizcocho tiene su gracia, quizás haya sido la mejor, no tengo criterio porque no he seguido el concurso, desde hace años me parece un aburrimiento, con tanta gente que viene a salir en la tele para dar a entender que son más gaditanos que Hércules, hasta el año que viene, disfrazados de lo que sea, vuelven a sus casas de la Bahía o del Aljarafe. Del pregón del Caricato de Dos Hermanas no tengo opinión, no lo vi porque ese género me resulta aburrido, el espectáculo nos ha costado a los gaditanos 80 mil eurazos, infraestructura aparte. Al único pregón que he ido fue al de Quiñones, presté atención a los de Alberti, Carlos Edmundo de Ory, Antonio Burgos y Sabina. Este año lo ha dado un sevillano como hace años lo dio un mejicano, Cantinflas, aparte de que el peor de la historia lo dio uno de Cádiz, Pablo Carbonell. Nunca se verá a uno de Cádiz protagonista de una fiesta sevillana, por cierto.