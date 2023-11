"Es una vergüenza": lo que opinan sobre los abonos gratuitos usuarios de los trenes Cádiz-Sevilla

El hecho de que se les denominara "trenes fantasmas" da fe de la dimensión que llegó a adquirir el asunto. La conexión ferroviaria entre Cádiz y Sevilla se vio limitada para muchos viajeros debido al mal uso que algunos usuarios hacían de los abonos gratuitos. Ahora, con la intención del Gobierno de continuar con ellos si se da la investidura, algo que parece ocurrirá ya seguro tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts sobre la amnistía, vuelven a aflorar los temores de los usuarios de esta línea, que observan cómo sigue existiendo el problema a pesar de los intentos de Renfe por frenar la picaresca.

En las redes sociales, los clientes de esta línea califican esta situación de "vergüenza", recordando los perjuicios que esta práctica tan insolidaria provoca en personas que realmente necesitan viajar. No convence tampoco la opción de poder anular un viaje reservado a última hora puesto que el margen de maniobra que deja a un posible usuario es realmente escaso y le obliga casi a estar pendiente de las cancelaciones para poder acceder a una plaza en un convoy. Quejas generales a las que se les suma de paso las protestas que suelen producir los retrasos en los horarios de las líneas.

La mayoría se muestra a favor de las penalización efectiva, no sólo al no uso del billete en sí, sino también a la inercia de la reserva como comodín. Ante esta práctica, Renfe procedió a limitar esta posibilidad y a anular el abono gratuito al tercer viaje no disfrutado. La compañía calculó que con estas medidas logró reducir las infracciones del 20 al 1% pero lo cierto es que continúa siendo complicado viajar de Cádiz a Sevilla en tren y la disponibilidad de plazas se reduce a horas de baja demanda.

Por último, hay incluso quien aboga por eliminar el sistema de bonos, una medida que es positiva y que supone un ahorro de unos 1.300 euros para los habituales de los media distancia entre las dos ciudades andaluzas. Y para los usuarios de Cercanías, dependiendo del trayecto, entre 500 y 1.200 euros.

Pocas plazas en un día laborable

En una consulta web realizada en la tarde del miércoles 7 de noviembre, no había billetes disponibles para ir de la capital gaditana a la hispalense para el domingo 12 de noviembre. Una situación muy similar se repite para el viernes y el sábado, donde aún quedan algunos billetes. Aún así, de aquí al mismo domingo por la mañana, los trayectos que se ven como agotados pueden mostrar alguna plaza libre de algún pasajero que haya liberado su plaza a última hora. Esto obliga a estar casi de forma permanente dentro de la app de Renfe con la esperanza de conseguir viajar.