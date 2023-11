El lío de los trenes semivacíos de Cádiz a Sevilla por los abonos gratuitos: todo reservado en la web, con asientos libres en los vagones

La irrupción de los bonos gratuitos de Renfe en las vidas de los gaditanos fue positiva. La decisión del Gobierno para paliar los efectos de la crisis energética y la inflación en los bolsillos sirvió para ahorrar a muchas familias. En el caso de los Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, el ahorro anual por persona se estima en unos 1.300 euros. Y para los usuarios de Cercanías, dependiendo del trayecto, entre 500 y 1.200 euros.

Sin embargo, al poco de lanzarse esta iniciativa, la picaresca hizo su aparición. Los Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, una línea siempre colmada de viajeros, empezaron a lucir vacíos pese a figurar como completos en la web. Una circunstancia que causó que estos bonos para viajeros frecuentes fueran una fuente constante de quejas por parte de los ciudadanos.

Renfe tuvo que intervenir y anunciar la retirada del abono para usuarios que hicieran mal uso de estos. Además de eso, procedió a limitar las reservas. La compañía dijo que esto hizo bajar las infracciones del 20% al 1%. El futuro de estos bonos aún está en el aire, aunque la predisposición del Gobierno en funciones es continuar con ellos. Ahora todo depende de una investidura y de saber cuáles si los requisitos serán los mismos.

Pese a todos los intentos por frenar la picaresca con los Media Distancia, la realidad es que aún es difícil viajar en tren de Cádiz a Sevilla. Sobre todo, los fines de semana. La disponibilidad se reduce a horas de baja demanda. En una consulta web realizada en la tarde del miércoles 7 de noviembre, no hay billetes disponibles para ir de la capital gaditana a la hispalense para el domingo 12 de noviembre. Una situación muy similar se repite para el viernes y el sábado, donde aún quedan algunos billetes. Aún así, de aquí al mismo domingo por la mañana, los trayectos que se ven como agotados pueden mostrar alguna plaza libre de algún pasajero que haya liberado su plaza a última hora. Esto obliga a estar casi de forma permanente dentro de la app de Renfe con la esperanza de conseguir viajar.

Si bien es cierto que el uso de estos trenes siempre ha sido alto, muchos pasajeros lamentan que las reservas fantasmas no les han dejado disfrutar al completo de las ventajas de portar un bono gratuito. El sistema hasta ahora de Renfe ha sido anular el bono al tercer viaje no disfrutado. No obstante, el infractor puede volver a solicitar con sus datos personales cualquier título tan solo un mes después.