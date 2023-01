Las sanciones por las reservas fantasma en el Media Distancia de Cádiz a Sevilla reducen al mínimo la picaresca

Un viaje en tren de Cádiz a Sevilla, y viceversa, con el popular abono gratuito de Renfe era toda una odisea. La razón no era otra que las reservas fantasma. Dicho de otra manera, pasajeros que bloqueaban asientos que no tenían pensado usar en realidad. A ojos del sistema informático de Renfe, no había plazas libres en los trenes y los viajeros que de verdad necesitaban viajar, no podían hacerlo. Da igual que se tuviera el abono, por lo que la medida iniciada en septiembre de 2022 para ayudar con la carga económica que suponía el transporte pública, quedaba inservible.

Por suerte, esa situación está pasando a mejor historia. Así que tras un primer trimestre convulso, con muchas dificultades para los usuarios reales, Renfe tomó cartas en el asunto. Para conseguir este abono gratuito de Media Distancia, se deposita una fianza de 20 euros, que se devuelve al hacer un mínimo de 16 viajes al final de cada cuatrimestre. Pues bien, una de las contramedidas para acabar con la picaresca fue la de retirar el abono y no devolver los 20 euros a los que hicieran esas reservas fantasma. A su vez, desde la anulación del título, el usuario penalizado no podrá solicitar ningún otro título durante 30 días.

Gracias a estas acciones, Renfe informó a este periódico que el fraude en el uso de los abonos de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla se ha reducido del 20% al 1% en la actualidad. Por lo que la incidencia ha quedado casi neutralizada por parte de la compañía estatal. Este dato mejora incluso lo que se ha registrado a nivel nacional. Todo un mérito, teniendo en cuenta que la línea Cádiz - Sevilla era de las más conflictivas. En toda España, se ha logrado bajar la irregularidad del 20% al 2,5%.

La implantación de las sanciones por parte de Renfe no ocurre de forma instantánea ni drástica. Antes, a los pasajeros con reserva que no viajan se les avisa hasta en dos ocasiones. A la tercera, se hace efectivo el castigo. Para frenar los abusos, los viajes en Media Distancia con estos abonos están limitados a cuatro diarios de ida o vuelta. Tampoco se pueden concertar dos viajes en un sentido hasta que no transcurra al menos el triple del tiempo del viaje que se tiene programado.