Abonos gratuitos de Renfe en Cádiz: cómo renovar la tarjeta para los trenes Cercanías y Media Distancia

Los gaditanos seguirán viajando gratis en Cercanías y en Media Distancia. A pocos días de que finalice el año, el Gobierno ha renovado la popular medida de los abonos gratuitos para los trenes de Cercanías.

De esta manera, queda así resuelta una incertidumbre que pesaba sobre los usuarios, pues los abonos gratuitos actuales caducan este 31 de diciembre. Pese a que se conocía la intención de renovar la medida, hasta hoy no había indicación alguna de cómo seguir beneficiándose de los abonos gratuitos.

Tras aprobarlo hoy en Consejo de Ministros, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado la batería de medidas para garantizar el uso sin coste o con descuentos del transporte público. Una vez que así sea, ya se podrán renovar los abonos gratuitos.

¿Cómo renovar los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia de Renfe en Cádiz?

Los usuarios cuyo abono caduque este 31 de diciembre podrán renovar en los próximos días. El Gobierno ha aclarado que todos los bonos de Cercanías y Media Distancia pasarán a ser cuatrimestrales y se deberá pagar una nueva fianza de diez euros cada cuatro meses. Las fechas de renovación del abono serán 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Además, podrán solicitarse con tiempo, al menos dos meses antes.

No obstante, para seguir disfrutando este 1 de enero de 2023 de los viajes gratis, los usuarios de Cercanías tendrán que abonar de nuevo una fianza de 10 euros a través de las máquinas autoventas o a través de la app de Renfe. En el caso de que se opte por esta vía, después habrá que introducir el localizador en una de los puntos de venta de las estaciones para que el sistema expida una tarjeta con el abono cargado. Al no existir aún lectores de código QR, todavía no es posible acceder a los andenes simplemente con el teléfono móvil. Asimismo, los pasajeros que hayan realizado los 16 viajes mínimos de septiembre a diciembre de 2022, recibirán de vuelta el importe de la fianza.

En cuanto a los Media Distancia entre Sevilla y Cádiz, estos podrán obtenerse o bien en taquilla o a través de la web de Renfe. A su vez, se mantiene la fianza de 20 euros. El sistema es parecido al de los Cercanías. Para renovar el abono, otra vez habrá que pagar y así cuada cuatro meses. Las fianzas cubrirán los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de abril, el 1 de mayo y el 31 de agosto y el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Renfe estima que los pasajeros que utilicen durante todo el año el abono gratuito entre Sevilla y Cádiz ahorrarán hasta 3.900 euros. Debido a la polémica surgida por el mal uso de este Media Distancia, Renfe mantiene la sanciones para aquellos que realicen reservas fantasma. Cada portador de un abono gratuito podrá realizar un máximo de cuatro viajes al día (ida y vuelta). En caso de, finalmente, no realizar viaje alguno, será obligatorio cancelar la reserva. Si no se respetan estas condiciones, la compañía ferroviaria procederá a quedarse con la fianza de 20 euros y a la retirada del título. Además, el DNI asociado no podrá retirar otro bono en 30 días.