Estas son las únicas calculadoras que dejan usar en la Selectividad 2023

La Selectividad 2023 continúa este miércoles en Cádiz, la segunda jornada de esta prueba académica de acceso a la Universidad. Este segundo día ha comenzado a las 8.30 horas con las asignaturas de Fundamentos del Arte II, Latín II y Matemáticas II. Posteriormente, a las 11 horas, se realizarán las pruebas de Griego II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. Por último, a las 13.30 horas, se harán los exámenes de Física e Historia de la Filosofía.

La última jornada comenzará a las 8.30 horas con las pruebas de Dibujo Técnico II, Cultura Audiovisual II y Biología. A las 11 horas, será el turno de las materias de Lengua Extranjera (fase de admisión), Diseño, Geografía y Química. El tercer día se cerrará a las 13.30 horas con los exámenes de Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología e Historia del Arte. Ya en horario de tarde, será el turno de las pruebas que no se hayan podido realizar por incompatibilidad horaria.

En los exámenes que sean más técnicos (Física, Matemáticas, Economía,...) los alumnos podrán usar calculadora, aunque no vale cualquiera. Según la web evau.info sólo algunas cumplen los requisitos establecidos por la Junta de Andalucía. son modelos que en ningún caso pueden ser programables, ni hacer gráficas, ni almacenar o transmitir información.

Las mejores calculadoras para la Selectividad

El mismo 'site' ofrece un listado bastante amplio de las que cumplen estas especificaciones y que serían: Casio FX-82MS, Casio FX-82 ES, Casio FX-82 NS, Casio FX-82 super, Casio FX-82 SX, Casio FX-82 TL, Casio FX-82 X, Casio FX-82SPX-S-EH, Casio FX-82SX fraction, Casio FX-82SX PLUS, Casio FX-82Solar II, Casio FX-83GTX, Casio fx-85MS ES WA, Milan M-2, Milan M-240, Milan M-139, Milan M-228, TI 30X5, TI-30 eco RS, TI 36X, Lexibook Sc 100, Olympia LCD 81 10, Sharp EL-521VH, Sharp EL-531 VH, Casio fx-991 SPX II Iberia, Casio FX-991ES Plus-2, Casio FX-991SPX, Casio FX 991 ES Plus, Casio FX-570ES Plus-2, Casio FX-570SPX, Casio FX-570SPXII, Casio FX-570ES Plus, Ho 300s +, Casio FX-825PXII Iberia, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio FX-82SPX, Casio FX-82MS-2, Casio fx-85ES PLUS, Casio FX-85SP X II, Casio fx-85SP X II - bu, Casio fx-350ES PLUS 2, Casio fx-350ES PLUS, Casio fx-350SPX Iberia, Casio fx-550, Casio fx-590, Citizen SR-260, Citizen SR-135, Citizen SR-270x, HP 300s y HP 10s.

De todas estas, la propia web concreta cuál es el mejor modelo para enfrentarse a estos exámenes y que sería la Casio FX-991 SPX II Iberia.