Sonsoles Ónega se disculpa tras confundir la Bahía de Cádiz con una inundación: "Nos metimos en un charco y resultó ser una bahía"

La presentadora Sonsoles Ónega ha sido protagonista involuntaria de una de las anécdotas más comentadas de la televisión en los últimos días tras su equivocación geográfica en pleno directo. Lo que para muchos debía ser una conexión informativa sobre la borrasca Leonardo terminó convertida en una confusión que no tardó en circular y hacerse viral en redes sociales.

En la emisión de Y Ahora, Sonsoles, programa de Antena 3, la periodista se encontraba informando sobre los efectos del temporal que está azotando varias zonas de Andalucía cuando ocurrió el error. Al mostrar una imagen de la autovía CA-36, en el puente José León de Carranza, aseguró que veía la carretera "totalmente inundada a los lados", dando a entender que se trataba de una zona con graves problemas por la lluvia.

Lo llamativo fue que, en realidad, lo que estaba viendo era la Bahía de Cádiz, la masa de agua salada que rodea la ciudad y que no tiene nada que ver con una carretera inundada. "La CA-36, una autovía urbana de acceso a Cádiz por el puente José León de Carranza totalmente inundada a los lados. Esta imagen, habitual no es", afirmó Ónega sin darse cuenta de que el agua que rodeaba la escena era simplemente el mar gaditano.

Reacciones en redes

El comentario se viralizó con rapidez. En pocas horas, el fragmento del programa acumulaba miles de reproducciones y mensajes, muchos de ellos irónicos, otros más duros, cuestionando el error cometido en una cobertura informativa sobre un asunto sensible como las lluvias y sus consecuencias reales.

La situación contrastaba con la gravedad del temporal en otros puntos de la provincia, donde sí se han registrado incidencias importantes, especialmente en zonas del interior como la Sierra de Grazalema, una de las áreas con mayores registros de precipitaciones del país.

La disculpa de Sonsoles ónega

Al día siguiente, y ante la ola de comentarios y memes que había generado el episodio, Sonsoles Ónega decidió afrontar la polémica en plató. Con un tono que mezcló la ironía y la autocrítica, la presentadora pidió perdón públicamente. "Ayer nos metimos en un charco y resultó ser la Bahía de Cádiz… una confusión", dijo, asumiendo el error que había dado tanto de qué hablar.

No se quedó ahí. Consciente de la atención que había generado, Ónega agregó: "Pido disculpas y Dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca", dejando así un mensaje para aquellos que han sido más críticos con su error.

Su reacción deja clara que la intención era clara, disculparse por el error, pero aprovechar la ocasión para intentar salir airosa de la situación y zanjar el tema para que no se le siga dando bombo tanto en redes sociales como en el resto de medios.