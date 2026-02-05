Beatriz Trapote, cuñada de Jesulín de Ubrique, relata cómo se están siendo las inundaciones en Jerez: "Esto no se ha visto en años"

Las lluvias persistentes que está dejando la borrasca Leonardo han puesto en jaque a buena parte de la provincia de Cádiz. Jerez de la Frontera y municipios del entorno viven días de especial preocupación por el volumen de agua acumulada, con calles anegadas, desalojos preventivos y avisos constantes de las autoridades. Una situación que muchos vecinos describen como excepcional y que, según coinciden, no se recuerda con esta intensidad desde hace años.

Entre quienes están viviendo el temporal en primera persona se encuentra Beatriz Trapote, periodista y cuñada de Jesulín de Ubrique, que ha querido relatar en Y ahora Sonsoles cómo se está desarrollando la situación tanto en Jerez como en Ubrique, el municipio de origen de la familia del torero.

Una situación crítica

Trapote explica que el principal problema no es tanto la fuerza puntual de la lluvia como la cantidad acumulada durante días consecutivos. "No es la intensidad de la lluvia sino más la cantidad. El agua… no puede tragar más y el peligro de desbordamiento", señala, poniendo el foco en unos suelos completamente saturados y en sistemas de drenaje que ya no dan abasto.

La periodista insiste en que esta acumulación prolongada está detrás de muchas de las incidencias que se están produciendo, tanto en viviendas como en calles y negocios. En algunos puntos, el agua ha comenzado incluso a salir por lugares impensables, complicando significativamente la vida de los vecinos.

Jerez entre inundaciones

En Jerez de la Frontera, donde se encuentra Beatriz Trapote, la imagen era de una ciudad a medio gas. Muchos servicios permanecieron cerrados, se suspendieron las clases, actividades y las recomendaciones oficiales insisten en limitar al máximo los desplazamientos durante la jornada de ayer.

"Hemos salido de casa, con mucha preocupación, porque como aquí en Jerez, está todo cerrado. Nos insisten que nos quedemos en casa también por la caída de árboles", explica la periodista, reflejando el ambiente de cautela que se respira en la ciudad.

Las calles anegadas, los parques cerrados y los avisos por riesgo de desprendimientos o caídas de árboles forman parte ya del paisaje cotidiano, mientras los servicios de emergencia permanecen en alerta.

Ubrique, uno de los puntos más afectados

Ubrique, muy ligado a la familia de Jesulín, allí se encuentra la conocida finca de Ambiciones, está siendo uno de los municipios más castigados por el temporal. Trapote mantiene un contacto constante con personas del pueblo, ya que tanto su familia política como su marido son originarios de allí y cuentan con información directa de lo que está ocurriendo.

"De forma terrible se estaba viviendo allí. El agua sale de los enchufes, del suelo… acabo de colgar con una amiga que tiene un negocio allí y toda su calle ha sido desalojada. Los han llevado a otras zonas. No solo es achicar agua, son también los destrozos", relataba Trapote.

La situación se ha complicado aún más tras el desprendimiento de una roca en el municipio, un incidente provocado por las lluvias que ha dejado un herido y que ha obligado a extremar la precaución en zonas cercanas a laderas y terrenos inestables.

Un temporal histórico

Trapote subraya que no se trata solo de sacar agua de las viviendas, sino de afrontar los daños materiales que el temporal está dejando a su paso. Comercios afectados, viviendas dañadas y vecinos desalojados componen un escenario que tardará días en normalizarse.

"Esto no se ha visto en años", aclara la periodista que acudió hasta un punto cercano a su casa para poder mostrar la realidad que se viven en algunas zonas de Jerez.