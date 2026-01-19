María José Campanario cuenta con el apoyo de su cuñada, Beatriz Trapote: "Es una jabata"

María José Campanario continúa con su hazaña en 'El Desafío', este programa pone a prueba a todos los participantes ya pesar de sus dificultades, la mujer de Jesulín de Ubrique no se rinde ante las adversidades que sufre. La fibromialgia es una enfermedad bastante "invisible" pero Campanario se ha propuesto sacar su mejor versión y está mostrando una faceta desconocida y que está consiguiendo mucho respaldo.

En la última gala, Campanario se enfrentó a una de las pruebas más duras del formato: un ejercicio de apnea que la obligó a contener la respiración bajo el agua durante varios minutos. La propia concursante reconoció que, al finalizar, salió mareada, evidenciando la intensidad del reto.

A pesar de ello, logró completar la prueba y recibió el reconocimiento del jurado por su esfuerzo y capacidad de superación. "Me he acordado de las veces que me ha dicho Jesús que soy una luchadora", afirmaba la odontóloga tras superar la prueba y llegar a los tres minutos de apnea.

Lejos de quedarse en un hecho puntual, su evolución en el programa está siendo constante. Semana tras semana, afronta desafíos que implican fuego, altura o situaciones límite, siempre con una actitud de entrega y disciplina que no pasa desapercibida para la audiencia.

El apoyo incondicional de Beatriz Trapote

Ese esfuerzo también es reconocido por su entorno más cercano. Beatriz Trapote, cuñada de Campanario, habló de ella ante las cámaras de Europa Press durante la presentación de We Love Flamenco.

La periodista explicó que el 31 de diciembre y el 1 de enero los pasó junto a su familia política en Ambiciones, la finca familiar, donde compartieron unas fiestas tranquilas y en un ambiente muy familiar.

Al ser preguntada por el concurso que está realizando María José, Trapote no dudó en elogiarla: "Una maravilla, es una jabata. Yo le digo, ¿cómo lo haces? Ese momento de la apnea, las sillas con fuego… Creo que ella se ha marcado un objetivo grande y dice ‘esto lo tengo que cumplir’ y lo está haciendo muy bien".

María José Campanario va de menos a más

Desde su estreno en El Desafío, María José Campanario ha ido ganando protagonismo. Su perfil discreto contrasta con la firmeza con la que asume cada reto, convirtiéndose en una de las participantes más valoradas por su constancia y resistencia.

Más allá de los resultados, destaca su determinación. Cada prueba es asumida como un objetivo personal, lo que se traduce en una mejora progresiva y en una imagen de fortaleza que está conectando con el público.