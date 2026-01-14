Así ha vivido María José Campanario su primera prueba en 'El Desafío': "Estoy tristona"

María José Campanario vivió una montaña rusa de emociones en su esperado debut en la sexta temporada de El Desafío, el programa de retos extremos que se emite en Antena 3. La concursante, conocida por su discreción ante los focos, se enfrentó por primera vez a una prueba de alto riesgo que terminó con un sabor agridulce y emociones a flor de piel.

Desde el inicio, Campanario se mostró decidida a darlo todo. La prueba elegida para arrancar su participación fue uno de los retos más exigentes de la noche: una torre de sillas con fuego en las que debía escalar colocando cada asiento en equilibrio hasta alcanzar la meta. Aunque había ensayado y estaba preparada, la dificultad del ejercicio superó sus expectativas y terminó cayendo justo cuando tenía una silla menos por colocar.

"Estoy tristona", confesó la mujer de Jesulín de Ubrique al caer de la torre, se sentía frustrada después de haber realizado un gran esfuerzo tanto físico mo com mental para poder enfrentarse a esta prueba. A pesar de su decepción, Campanario no ocultó su orgullo por haberlo intentado y por haberse enfrentado a sus miedos, especialmente el vértigo y el fuego, elementos que ya habían provocado tensión durante los ensayos.

Jesulín de Ubrique, su mayor apoyo

Una vez superado el momento de caída, la emoción tomó el protagonismo en plató. Jesulín de Ubrique, su marido, accedió al escenario para abrazarla y mostrarle su apoyo incondicional. Fue un gesto que desbordó a Campanario, quien no pudo contener las lágrimas y se mostró agradecida por tenerlo a su lado. "Él es mi todo", expresó visiblemente emocionada, subrayando el fuerte vínculo que tiene el matrimonio.

La imagen de ambos, entre lágrimas y palabras de consuelo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. El presentador Roberto Leal también quiso restarle presión y animar públicamente a la concursante, recordando que todavía hay muchas galas por delante para seguir creciendo y demostrando su valía.

Una prueba complicada en el inicio de 'El Desafío'

La primera prueba de este reto no obtuvo el resultado esperado, pero la actitud de Campanario fue destacada tanto por el público como por el resto de compañeros del plató. La concursante no solo aceptó un desafío físicamente exigente, sino que también evidenció una fortaleza mental digna de admirar, sobre todo ante un reto que pone a prueba los límites de cada participante.

María José Campanario sufre fibromialgia y todo este tipo de esfuerzos suponen un gran desafío para ella. Este programa se ha caracterizado por llevar a sus concursantes a situaciones extremas, tanto físicas como emocionales, y Campanario lo ha comprobado en carne propia.