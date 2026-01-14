Por qué los médicos vuelven a la huelga este 14 y 15 de enero

La sanidad pública vuelve a situarse en el centro del debate este 14 y 15 de enero, fechas en las que los médicos están llamados a una huelga convocada por organizaciones profesionales y sindicatos médicos. Los paros, que afectan especialmente a la atención primaria y al personal facultativo, se producen en un contexto de creciente malestar dentro del colectivo, que denuncia desde hace meses un deterioro progresivo de sus condiciones laborales.

El motivo de estos paros es mantener la presión sindical tras los enfrentamientos de 2025 por la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde el sector médico se considera que la propuesta actual no recoge las particularidades de la profesión, ni ofrece soluciones reales a problemas estructurales como la sobrecarga asistencial, las guardias o la falta de conciliación.

Qué reclaman los médicos al Ministerio de Sanidad

Las reivindicaciones del colectivo médico se centran en cuestiones laborales, organizativas y de reconocimiento profesional que consideran urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Uno de los puntos clave es la exigencia de un estatuto propio para los médicos, diferenciado del resto del personal sanitario. Los facultativos sostienen que su nivel de responsabilidad, formación y toma de decisiones clínicas no está adecuadamente reflejado en el actual marco normativo ni en la propuesta que se está negociando.

Otro de los grandes focos del conflicto es la jornada laboral y el sistema de guardias. Se denuncia que muchas de estas horas se realizan en condiciones que no cumplen los descansos mínimos, con retribuciones inferiores a las horas ordinarias y sin un límite claro, lo que repercute tanto en la salud de los profesionales como en la seguridad del paciente.

También se reclama una mejor clasificación profesional y una carrera médica real, que reconozca la especialización, la experiencia y la formación continua. Desde los sindicatos médicos se advierte de que el actual sistema no incentiva la permanencia en la sanidad pública y favorece la fuga de profesionales.

A todo ello se suma la sobrecarga asistencial, especialmente en atención primaria, donde se alertan agendas saturadas, falta de personal y tiempos insuficientes por paciente.

Propuesta de Sanidad

Desde el Ministerio de Sanidad se defiende que la reforma del Estatuto Marco supone una actualización necesaria de una norma vigente desde 2003, y que su objetivo es mejorar las condiciones laborales de todo el personal sanitario.

La propuesta no contempla un estatuto médico independiente, sino un marco común para todas las categorías profesionales, aunque incluye un capítulo específico dedicado a los médicos. Sanidad argumenta que esta vía garantiza la cohesión del sistema y evita desigualdades entre colectivos.

El departamento que dirige Mónica García asegura haber alcanzado avances con los sindicatos mayoritarios, especialmente en materia de descansos, jornada y clasificación profesional, y mantiene que muchas de las demandas médicas están recogidas, aunque de forma global.

Pese a ello, la falta de acuerdo con los sindicatos médicos ha desembocado en una huelga que evidencia un desencuentro profundo entre ambas partes. Un conflicto que, lejos de cerrarse, amenaza con prolongarse si no se producen avances significativos en la negociación.