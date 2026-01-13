Bono de Alquiler Joven en Cádiz 2026: cómo solicitarlo, requisitos y cuantía

Miles de jóvenes gaditanos viven en sus propias carnes la dificultad actual para poder independizarse y acceder a una vivienda propia, tanto que parece haberse convertido casi en misión imposible. Los elevados precios de compra y alquiler, junto a salarios que no acompañan, han empujado a muchos a prolongar su estancia en casa de sus padres o a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar la vivienda.

El problema no es solo una preferencia por el alquiler: está profundamente ligado a los costes desorbitados del mercado inmobiliario. En Cádiz, los jóvenes se enfrentan a alquileres que consumen una parte muy alta de sus ingresos, mientras que la falta de ahorros y los requisitos para acceder a una hipoteca dificultan la entrada en el mercado de la propiedad.

Ante esta situación tan dramática para muchos jóvenes, la Junta de Andalucía ha reabierto el plazo para solicitar el Bono de Alquiler Joven, una ayuda específica destinada a apoyar económicamente a jóvenes titulares de un contrato de alquiler y facilitar su independencia residencial. La medida, que forma parte de la convocatoria 2025 pero con vigencia en 2026.

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes se reabre el 13 de enero de 2026 a las 16:00 horas y seguirá abierto de forma provisional hasta que se registren 15.000 solicitudes. Esta reapertura responde al éxito y la alta demanda generada en la convocatoria anterior, que llegó a cerrarse provisionalmente en enero de 2025 por haber alcanzado miles de solicitudes.

Las solicitudes solo pueden presentarse de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA). Para completar el trámite se requiere disponer de certificado digital y tener instalado el programa Autofirma, que permite firmar electrónicamente los formularios exigidos.

Requisitos para el Bono Joven de Alquiler

El Bono de Alquiler Joven está dirigido a personas físicas de entre 18 y 35 años, que sean titulares o tengan derecho de uso de un contrato de alquiler de vivienda o habitación en Andalucía. También pueden solicitarlo quienes cuenten con un compromiso de contrato que recoja las condiciones esenciales del alquiler a firmar.

Además de la edad, los solicitantes deben:

Tener nacionalidad española, comunitaria o residencia legal en España si son extranjeros no comunitarios.

si son extranjeros no comunitarios. Contar con ingresos regulares , y no superar ciertos límites de ingresos anuales establecidos en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

, y no superar ciertos límites de ingresos anuales establecidos en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). No haber percibido ayudas para la misma finalidad si ya han sido beneficiarios de otro programa similar.

También se establecen límites de renta máxima de los contratos según la localidad y el tipo de contrato, que pueden influir en la elegibilidad en función del municipio de residencia.

Cuantía y duración de la ayuda

La ayuda contempla una subvención de hasta 250 euros mensuales para contribuir al pago de la renta. Esta cuantía puede percibirse durante hasta 24 meses consecutivos, siempre y cuando se cumplan los requisitos durante todo ese período.

La ayuda está estructurada para que el período subvencionable pueda abarcar desde meses de 2025 hasta 2027, dependiendo de cuándo se inicie el cumplimiento de los requisitos y de la presentación de la solicitud.

Obligaciones de los beneficiarios

Las personas que finalmente disfruten de este bono de alquiler deben saber qeu también tienen unas obligaciones para conservar esta ayuda y lo que deben cumplir es: