Manu Sánchez comienza la cuenta atrás para su pregón de Carnaval 2026: "Solo sueño con no fallarte, Cádiz"

Manu Sánchez ha comenzado el año como quien estrena zapatos nuevos, ilusionado y emocionado por poder vivir más de cerca aún el Carnaval que tanto le apasiona. La emoción de convertirse en pregonero del Carnaval de Cádiz 2026 ya se está viviendo en cada palabra que comparte y en cada gesto que deja entrever en redes sociales, donde se está construyendo, día a día, el camino hasta ese esperado 14 de febrero en la plaza de San Antonio.

Ese arranque se ha producido coincidiendo con el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El pasado 11 de enero, con el telón del Gran Teatro Falla recién levantado para el COAC, Manu Sánchez activó lo que ha bautizado como su particular Génesis.

Se trata de una pieza cargada de simbolismo, humor y sobre todo mucho amor por la fiesta, en la que el Carnaval aparece elevado a la categoría de religión.

Manu Sánchez derrocha amor por Cádiz y su Carnaval

"En el principio de todo, Dios Momo, creó el cielo y la tierra", comienza el texto que el propio pregonero ha compartido en vídeo, en una recreación casi bíblica del nacimiento del Carnaval gaditano. En ese relato, Cádiz se convierte en el centro de todo cuando "Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, y se quedó en Cádiz".

A lo largo de ese texto, Manu Sánchez va tejiendo una metáfora en la que el Carnaval nace como una fuerza capaz de iluminar y transformar una tierra "domesticada y aburrida". En su relato, Dios Momo no solo crea la luz, sino también los pilares de la fiesta: "Y dijo Dios, hágase el tango y el cuplé, porque con ello separaré las aguas. Y así fue como nacieron también el pasodoble y la parodia. Y al ver Dios que todo aquello estaba bien, creó para siempre el ángel y la gracia".

En este alegato el Carnaval además se convierte en una herramienta clave de la libertad. "Y entonces dijo, llegó la hora de hacer el carnaval desde Cádiz a mi imagen y semejanza. Todo poderoso, omnipresente, una mijita omnipotente, y por supuesto, divino y con guasa. Y mi creación tendrá poder sobre todos los poderes de la tierra y del cielo, y sobre el cura y el gobernante, sobre el censor y el militar, el carcelero, el domador y el alcalde".

Referencia a los creadores del Carnaval

El Génesis de Manu Sánchez también mira al pasado para reconocer a quienes han levantado esta fiesta a lo largo de los años. Aprovecha la oportunidad para citar a algunas de las figuras clave del Carnaval de Cádiz. "Y así, así nacieron el Tío de la Tiza, Cañamaque, Juan Poce, el carota, Fletilla, el Peña y el Masa, Quirós, los Escapachini, el Quini, Delgado, Paco Alba, Villega, Pedro Romero, el Chimenea, el Gómez,los Rosado, el Pepón, Juan Rivero, Catalán Chico, don Antonio Martín y todos los dioses y los no tan santos".

Con esta idea de que el pasado está presente en la fiesta deja claro que esto es un linaje que requiere de tradición y legado que se va transmitiendo a las generaciones venideras.

La cuenta atrás ha dado comienzo para su pregón

Manu Sánchez acompañaba el vídeo con un texto en el que se apreciaba la emoción que siente el humorista por el momento que lo toca vivir el próximo 14 de febrero en la Plaza de San Antonio. "Durante mucho tiempo me recorría un escalofrío cada vez que os leía o escuchaba esa petición cargada de responsabilidad y cariño de #ManuPregonero. Todavía no sé muy bien por qué pero hoy es una realidad que aún intento creerme".

Finaliza con una frase que se ha convertido en toda una declaración de intenciones "Solo sueño con no fallarte, Cádiz". Queda apenas un mes para que el presentador de Canal Sur se suba al escenario y de comienzo a la celebración del Carnaval en la calle.