Porqué no debes colgar el teléfono inmediatamente cuando recibas una llamada de spam

Cuando suena el teléfono y en la pantalla aparece un número desconocido, en muchos casos se trata de una llamada de spam. La reacción habitual suele ser colgar de inmediato para cortar la comunicación cuanto antes. Sin embargo, esa acción, que parece la más lógica, puede estar produciendo el efecto contrario al deseado: el número queda marcado como activo y pasa a ser más atractivo para los sistemas que generan este tipo de llamadas.

En la actualidad, la mayoría de las llamadas comerciales o fraudulentas ya no son realizadas por personas, sino por sistemas automáticos que funcionan mediante algoritmos y marcadores masivos. Estas plataformas no solo llaman, sino que analizan el comportamiento de cada número. Si una llamada es contestada, aunque sea durante apenas unos segundos, se registra que al otro lado hay alguien y que la línea está operativa.

Cuando se descuelga y se cuelga de inmediato, sin mediar palabra, esa información queda igualmente guardada. Para el sistema, la llamada ha sido atendida y, por tanto, el número es válido. En consecuencia, se incrementa la probabilidad de que vuelvan a realizarse nuevas llamadas desde el mismo u otros números asociados a la misma red de spam.

Así se interepretan las llamadas colgadas

Los algoritmos que gestionan estas campañas trabajan con miles o incluso millones de números. Cada interacción se convierte en un dato. Se analiza si la llamada es respondida, cuánto tiempo permanece abierta la línea y si se detecta alguna respuesta de voz. Una llamada que se corta de inmediato tras ser atendida suele ser clasificada como "contacto confirmado", lo que sitúa ese número en una lista prioritaria para futuras acciones.

En cambio, cuando se realiza la llamada y se rechaza de manera clara lo que le ofrecen, la Inteligencia Artificial puede identificar que realmente no hay un interés comercial por parte de la persona a la que se llama y es más probable que no vuelva a producirse esa llamada. Esto es clave para entender porqué algunos números siguen contactando una y otra vez a pesar de que la llamada haya sido rechazada.

Es importante contestar

Una vez que se descuelga el teléfono hay que interactuar de manera breve con para poder declinar la oferta en cuestión. Hay que tener en cuenta que no hay que facilitar ningún tipo de dato personal, por esta razón no hay que compartir nunca nombres completos, direcciones, números de cuenta ni ninguna otra información sensible. Sin embargo, una breve frase de rechazo, como "no me interesa" o "no quiero recibir llamadas", permite que el sistema detecte una negativa explícita.

Tras esa breve respuesta, la llamada puede ser colgada. De este modo, queda registrada una interacción que no resulta rentable para quienes gestionan el spam, reduciendo las posibilidades de que el número vuelva a ser marcado de forma reiterada.

Hay que leer las cookies

Mientras se navega por Internet muchas páginas webs que se visitan obligan a los usuarios a aceptarlas y en muchos de esos lugares se acepta que la empresa llame al usuario. Cuando se acepta sin revisar las condiciones, ese dato puede acabar en bases de datos comerciales que posteriormente son utilizadas para campañas de llamadas no deseadas.

En muchos teléfonos pueden activarse filtros automáticos que identifican números sospechosos o que ya han sido reportados por otros usuarios. También pueden utilizarse aplicaciones especializadas que bloquean llamadas procedentes de centrales de spam.

Colgar de forma automática una llamada de spam puede parecer la manera más rápida de terminar con la molestia, pero en realidad puede estar alimentando el problema. Los sistemas automáticos interpretan ese gesto como una confirmación de que el número existe y está operativo.