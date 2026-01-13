Calendario de la Declaración de la Renta 2026: Fechas clave y plazos límites

Varias personas son atendidos en una oficina de la Agencia Tributaria

La Declaración de la Renta es un ejercicio que la mayoría de españoles deben realizar de manera anual para ponerse al día con la Agencia Tributaria. La de 2026 corresponde al ejercicio fiscal de 2025 y ya tiene el calendario oficial. Con varios meses por delante y distintas vías para presentar la declaración, conocer el calendario es el primer paso para evitar prisas, errores y posibles recargos.

La campaña arrancará en primavera y se prolongará hasta el inicio del verano, manteniendo un esquema muy similar al de años anteriores, aunque con matices relevantes según el canal elegido para realizar el trámite.

Cuándo comienza y cuándo termina la campaña

El pistoletazo de salida de la campaña de la Renta 2026 se dará el 8 de abril, fecha desde la que se podrá presentar la declaración por internet. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, que será el último día para presentar la Renta por cualquier vía.

Ese margen de casi tres meses permite revisar el borrador con calma, recopilar documentación y, si es necesario, pedir ayuda para confeccionar la declaración. Aun así, conviene recordar que no todos los trámites pueden dejarse para el último día, especialmente si el resultado sale a pagar y se quiere domiciliar el importe.

Presentación online: la vía más rápida

La presentación por internet volverá a ser la opción mayoritaria. A través del servicio Renta WEB, disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, se podrá acceder al borrador, modificarlo si es necesario y enviarlo de forma telemática.

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación online sin necesidad de cita previa.

Esta vía es la más flexible, ya que permite presentar la declaración a cualquier hora y desde cualquier lugar. Además, facilita corregir errores, añadir deducciones o comprobar si los datos fiscales son correctos antes de enviar la declaración definitiva.

Este canal es especialmente recomendable para quienes ya están familiarizados con el proceso o tienen una situación fiscal sencilla.

Atención telefónica: fechas y cita previa

Para quienes prefieren apoyo personalizado sin desplazarse, la Agencia Tributaria ofrece el servicio de confección de la declaración por teléfono.

Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026 : atención telefónica.

: atención telefónica. Solicitud de cita previa: del 29 de abril al 29 de junio.

Como suele ocurrir cada año, las citas pueden agotarse rápidamente, por lo que conviene solicitarlas con antelación.

Atención presencial en oficinas

La atención en oficinas volverá a concentrarse en el último tramo de la campaña. Entre el 1 y el 30 de junio, se podrá acudir presencialmente para confeccionar la declaración, siempre con cita previa, que deberá solicitarse entre el 29 de mayo y el 29 de junio.

Esta opción está pensada para contribuyentes con declaraciones más complejas o que prefieren resolver dudas cara a cara.

Fechas clave si la declaración sale a pagar

Uno de los puntos más importantes del calendario afecta a quienes obtengan un resultado a ingresar.

25 de junio de 2026 : último día para presentar la declaración con domiciliación bancaria del pago.

: último día para presentar la declaración con del pago. 30 de junio de 2026: fin definitivo de la campaña

No respetar los plazos puede traducirse en recargos y sanciones, incluso aunque la declaración salga a devolver.

Con este calendario la Agencia Tributaria deja constancia que si se realizan los trámites con previsión todo puede ir rodado y evitar sustos. Por eso, recomienda que se resiven los datos fiscales con antelación, guardar justificantes y comprobar posibles deducciones son pasos clave para evitar errores.