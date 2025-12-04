Más de 3.300 médicos de Cádiz están llamados a otros cuatro días de huelga

Entre 3.300 y 3.500 doctores y doctoras que trabajan en la sanidad pública en la provincia de Cádiz están llamados a secundar los cuatro días de huelga que ha convocado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en la comunidad autónoma entre los próximos martes 9 y viernes 12 de diciembre. Después de los dos paros nacionales de los pasados 13 de junio y el 3 de octubre, estas nuevas movilizaciones se plantean como rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad y ante la falta de una respuesta institucional adecuada durante las negociaciones.

Estas acciones fueron acordadas por ambas organizaciones a mediados del pasado mes de octubre después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclamaban una reunión efectiva y directa que permita avanzar en una posible solución consensuada al conflicto ante los escasos avances que se había producido en los últimos meses y la falta de compromiso por parte de los representantes ministeriales, a quienes consideran responsables únicos de esta escalada en las movilizaciones por su negativa a elaborar un estatuto propio del médico y el facultativo y la ausencia de un marco de negociación diferenciado, siendo España uno de los únicos tres países que no disponen de ello.

El Comité de Huelga se reunió el pasado 11 de noviembre con responsables del ministerio, pero al término del encuentro señaló que pese a las aproximaciones verbales, los puntos que suponen las reivindicaciones sindicales clave, como son la normativa y el ámbito de negociación propios, la clasificación profesional o la jornada laboral, no están definidos ni se acercan a las peticiones de ambas organizaciones.

Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) alienta la movilización

A secundar los cuatro días de paro llaman también desde Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), una asociación nacional que aglutina a unos 20.000 médicos en todo el país que reclaman condiciones laborales dignas, para evitar la pérdida de profesionales y poder negociar sus propias condiciones laborales.

"La profesión médica ha dicho basta e irá a la huelga del 9 al 12 de diciembre para reclamar un Estatuto del Médico. Esta decisión responde a la situación límite que vive el Sistema Nacional de Salud y a la negativa del Ministerio de Sanidad a plantearse la posibilidad de un Estatuto del Médico", argumentan desde MUD.

"El médico es el pilar del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, en que no tengamos siquiera el derecho a negociar sus propias condiciones con la administración. Algo que deriva en el éxodo de médicos a la privada y al extranjero que unido a las jubilaciones del baby boom acercan a la Sanidad pública al precipicio. Un déficit enorme de profesionales que hace insostenible al conjunto del sistema sanitario", explican desde el colectivo.

Los problemas de la profesión

Estos que siguen son, según MUD, los problemas que sufre la profesión y que la llevan a estos cuatro días de huelga:

1. Sobrecarga asistencial insostenible. Los médicos soportan actualmente agendas interminables de pacientes cada día mientras las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, no dejan de crecer (126 días de media). Esta presión asistencial, derivada de la falta de médicos, impide ofrecer una atención de calidad al paciente.

2. Plantillas insuficientes, precariedad y alta temporalidad. Contratos temporales como norma, guardias de 24 horas remuneradas por debajo de la hora ordinaria y sin descanso suficiente, salarios muy inferiores a la media europea…Todo ello hace imposible que el sistema atraiga el talento médico ni que lo retenga.

3. Agresiones físicas y verbales crecientes. 847 agresiones registradas solo en lo que va de 2025. La ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo.

4. Pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009. Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década mientras la inflación y el coste de vida se disparan. Los médicos españoles son de los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad.

5. Intrusismo y desprofesionalización de la asistencia. Ante la falta de médicos, la administración opta por la delegación de funciones propias del médico a otros perfiles sin la formación ni responsabilidad legal correspondiente. Un hecho que pone en riesgo la seguridad del paciente.

6. Ausencia de diálogo real con las administraciones. El Ministerio de Sanidad se cierra en banda y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico. La ministra llegó a calificar la propuesta como un “completo error”.

Por todo ello, Médicos Unidos por sus Derechos anima a todos los profesionales de la medicina a secundar esta huelga. "Es un momento crítico que determinará las condiciones laborales de la profesión durante las próximas décadas. Lo único que deseamos es trabajar con dignidad como el resto de trabajadores de este país y dar a los pacientes la atención de calidad que merecen. Por una sanidad pública sostenible y unos médicos respetados. Todos a la huelga para salvar la sanidad", concluyen.