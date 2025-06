Huelga de médicos en Cádiz: “Hay quien trabaja hasta 70 horas semanales ¿En qué estado opera un cirujano recién salido de una guardia de 24 horas?"

Cádiz/Como paciente, provoca escalofríos, miedo y hasta pánico pensar que el cirujano que te tiene que operar mañana temprano vaya a entrar en quirófano sin haber dormido en las últimas 24 horas porque estuvo de guardia la madrugada anterior y a las dos de la madrugada tuvo que intervenir de urgencia a otro paciente. Además, puede que empuñe el bisturí después de una jornada laboral de 60 horas semanales y que solo haya descansado 36 horas en las últimas dos semanas.

Genera asombro que las horas de todas esas guardias obligatorias, que pueden ser de hasta 10 al mes, se paguen como horas ordinarias y no computen a la hora de la jubilación. Sorprende que a quienes la carrera les ha costado un mínimo de 10 años de estudios se les meta en el mismo grupo laboral que a otros profesionales sanitarios que cursaron solo cuatro años para obtener su título. Y deja en un pasmo que quienes tienen que organizar el sistema superpongan la cobertura de las necesidades de los servicios sobre la salud de los trabajadores que precisamente tienen que tratar los problemas de salud del resto de los ciudadanos.

Por todas estas situaciones insostenibles y por otras muchas peores que entienden que vivirán si sale adelante el anteproyecto de Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, los médicos de toda España están llamados a secundar una huelga de 24 horas a partir de las 0:00 horas de este viernes 13 de julio. La protesta a la que convoca la Confederación España de Sindicatos Médicos ya tiene el respaldo del Foro de la Profesión Médica, que aglutina a todos los Colegios Oficiales de Médicos, a las comunidades universitarias de todas las facultades de Medicina y todas las sociedades médicas del país.

Dignidad, salud laboral, y seguridad para los pacientes

“No estamos hablando de cobrar más dinero, sino de dignidad profesional, de salud laboral, de conciliación con la vida familiar, de garantizar la seguridad de los pacientes, de mantener la calidad asistencial y de procurar la sostenibilidad del sistema de salud”, explica a este periódico Luisa Ortega, vocal de Hospital del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. “Todos los médicos de todos los estamentos, como los Colegios Médicos, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos, la Organización Médica Colegial y el Foro de la Profesión Médica, por primera vez en la historia, están de acuerdo en que el Estatuto Marco, tal y como se está anunciando ahora mismo, no debería salir porque es un perjuicio enorme hacia los médicos. Hay un retroceso en cuanto a derechos laborales, que ya estamos bastante mal, y un empeoramiento de todas las condiciones que ahora estamos soportando", añade

“Actualmente tenemos una jornada laboral base de 48 horas semanales en cómputo semestral de lunes a domingo y quieren convertirlas en 45 horas en cómputo cuatrimestral, ha habido una ligera mejora, pero la está defendiendo un Gobierno en el que la ministra de Trabajo está luchando por las 35 horas semanales”, explica la portavoz de los médicos gaditanos.

“A esto se añaden las guardias de presencia física que son obligatorias hasta los 55 años. Se paga la hora nocturna a menos que la hora ordinaria, aunque en Andalucía hubo una mejora reciente que nos sigue dejando por debajo de la media nacional. Y además no computan a la hora de la jubilación, aunque sí que te descuentan el IRPF. Esto puede suponer cuatro o cinco años de tu vida, que , obviamente retrasan tu edad de jubilación; es una reivindicación antigua”, añade Luisa Ortega.

"Hay servicios en los se hacen cuatro guardias al mes y otros en los que se hacen siete. Y desde luego en verano todos los servicios hacen más de seis guardias al mes porque tenemos que suplir los compañeros que están de vacaciones porque no nos sustituye nadie. Hay facultativos pueden trabajar 60 y hasta 70 horas a la semana", asegura la vocal del Colegio de Médicos".

Guardias localizadas en casa que no computan como trabajo

Luego están las guardias localizadas en casa, que no computan como tiempo de trabajo. "Médicos que no pueden moverse de su casa y que tienen que acudir en corto tiempo que les llaman y puede darse el caso de que les llamen para quirófano a las dos de la mañana y que no tienen derecho a descansar la mañana siguiente. Un urólogo o un otorrino, por ejemplo ¿En qué condiciones pasa ese médico la consulta o vuelve a operar? ¿En qué condiciones está si no ha descansado en todo el fin de semana o que trabaja 45 horas semanales, con dos guardias a la semana?", se pregunta Luisa Ortega. "Un médico cansado tiene más posibilidades de cometer un error y por lo tanto puede peligrar la salud del paciente", advierte .

"La conciliación familiar es muy difícil, pero con el nuevo estatuto empeora. Cualquier trabajador tiene derecho a 48 horas semanales de descanso ininterrumpido. En el Estatuto Marco lo que se establece son 36 horas de descanso ininterrumpidas cada dos semanas", alerta la facultativa.

Luego está el tema de la nueva clasificación: "A nivel de formación, los médicos están en un grupo de clasificación A1, en función de su tiempo de estudio, de formación y de responsabilidad, que determina sueldos y requisitos para ocupar cargos intermedios. Ahora quieren meter en el mismo grupo a licenciados o graduados de 240 créditos (4 años de carrera), cuando la carrera de Medicina es de 360 créditos (6 años) a lo que hay que añadir otros 4 o 5 del MIR, que es obligatorio. Un médico necesita de 10 o 11 años de formación. Con la nueva normativa, graduados en Enfermería y Fisioterapia o farmacéuticos con más de 300 créditos se equiparan a los médicos. No nos oponemos a que estos colectivos mejoren sus condiciones y su clasificación, porque el estatuto anterior está muy anticuado, pero sí que nos parece injusto que se les reclasifliquen al mismo nivel que los médicos, sin menospreciar a otras categorías. “Los médicos son los mejores estudiantes de la Universidad, por la nota de acceso que se exige, y porque nos enfrentamos a dos procesos de selección: el MIR y luego la oposición. Después de lo que ha costado formarlos, mucho se van al extranjero, donde son muy apreciados, porque la formación en España es excelente".

Imposibilidad de ejercer en la privada

Otro de los puntos que rechazan los médicos del nuesvo estatuto es la imposibilidad de ejercer la profesión en el sector privado, fuera de su horario de trabajo en el público, claro, para los residentes en sus primeros cinco a años de trabajo y para los jefes de servicio. Tampoco podrían hacerlo los que estuvieran en reducción de jornada. "Y el sueldo de un MIR está en torno unos 1.300 euros brutos al mes", recuerda la médica.

"Ahora en verano, como no nos sustituyen, para que yo me vaya de vacaciones, el compañero que se queda trabajando tiene que hacer mis guardias. Hay gente haciendo 8 y 10 guardias al mes. ¿Cómo concilias eso y tu propia salud? Sales de una guardia de 24 horas y al día siguiente vuelves a las 8:00 a trabajar. Quieren poner que las guardias de lunes a viernes sean de 17 horas, pero no está claro cómo se recuperan las horas que faltan, porque ¿cómo recupero la mañana que me quedo en casa si tengo que cumplir con un cómputo de horas anuales? Te ves obligada entonces a hacer una tarde de 15:00 a 22:00 horas", explica Luisa Ortega.

Sólo un médico sin voto en la mesa de negociación

El nuevo Estatuto Marco está ahora mismo en fase de anteproyecto en negociación en el ministerio. En la mesa están representados CCOO, UGT y CSIF y un conglomerado compuesto por SATSE (el sindicato de enfermeria) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, explica Luisa Ortega. “En la mesa sólo hay un médico, con voz, pero sin voto. Consecuencia: las condiciones laborales de los médicos las están negociando enfermeros, auxiliares y técnicos. Es una situación de completa indefensión. Somos los únicos que hacemos guardias de 24 horas y descansamos solo la mañana siguiente. Por eso pedimos un estatuto propio”, explcia la facultativo.

“Somos reacios a la huelga, pero es la única salida que tenemos después de varias manifestaciones en Madrid”, lamenta Luisa Ortega. A las 12:00 horas de mañana viernes 13 de junio tienen previsto manifestarse ante la Subdelegación del Gobierno, “porque esto es una ley de rango superior que depende del Gobierno de españa y debe aprobarse en el Parlamento".