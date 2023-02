Huelga de médicos: "50 o 60 pacientes a 6 minutos cada uno no es atenderlos, es despacharlos"

El deterioro de la calidad de la Atención Primaria en Andalucía está provocando un incremento de la mortalidad entre los pacientes, a quienes no da tiempo a diagnosticar enfermedades que requieren de la urgente atención de un especialista. Y cada vez hay menos médicos que quieran trabajar en la consulta de un centro de salud andaluz: estudian otras especialidades, se van a otras comunidades, a otros países, a la empresa privada o a montar clínicas de estética, tan de moda hoy en día. Porque "50 o 60 pacientes al día con 6 minutos para cada uno no es atenderlos, sino despacharlos". Esta es la realidad que desde hace años se vive en la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud, según Fernando Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP).

Un grupo de facultativos de la provincia convocados por el SMP se manifestó esta mañana a las puertas de la Delegación de la Consejería de Salud en Cádiz, apoyados por miembros de Basta Ya, la Marea Blanca, asociaciones de pacientes y plataformas ciudadanas. Es solo una de la ola de concentraciones previstas en Andalucía durante los próximo días en el marco de una huelga indefinida que mantiene este joven sindicato desde hace 26 días, con un seguimiento desigual, pero firme en toda la comunidad autónoma. Entre los lemas reivindicativos que corearon: "Bonilla, más plantilla" y "No nos hacemos responsables de listas interminables".

"Desde el 20 de enero estamos en huelga indefinida en Andalucía en Atención Primaria. Somos un sindicato nuevo, que nos suelen tachar de minoritario, porque llevamos solo dos meses de vida. Pero la huelga en Primaria en España no está solo en Madrid como quieren señalar algunos, y parece que en Andalucía no, supuestamente por un acuerdo, que con nosotros no ha sido. La huelga, después de 26 días sigue", explicó a los periodistas el portavoz de los médicos.

"Hemos decidido hacer una serie de movilizaciones, hemos contactado con todos los partidos políticos y sólo nos queda el que gobierna en Andalucía. Estamos contando con asociaciones de pacientes, con plataformas ciudadanas, para seguir con nuestras reivindicaciones. Por parte de todos ellos vemos mucho apoyo", dijo el doctor Ramírez. "Sin embargo, no por parte de la Administración andaluza, pese a que tienen la obligación de reunirse con un sindicato que legítimamente ha convocado una huelga como esta para intentar llegar a un acuerdo. Así está legislado. Veintiséis días después no tenemos noticias del Gobierno de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, de esa consejería dialogante, como se denominan ellos", añadió. "Alegan que no tenemos presencia en la Mesa Sectorial, pero es que no nos ha dado tiempo de presenarnos unas elecciones, pero eso no es excusa para que sigan ignorándonos de esta manera".

"Hoy estamos aquí en Cádiz. El viernes está prevista otra movilización en Granada. El lunes 22 de febrero será en Almería y vamos a ir rotando. Y si sigue sin haber noticias de la Administración iremos tomando medidas puntualmente", avanzó Ramírez.

"Es cierto que en toda España tenemos problemas, en cada comunidad, con sus particularidades, pero lo que estamos viendo es un descalabro total en la Atención Primaria. Y hay que hacer ver que es la base de un sistema sanitario público. Cuando su deterioro se achaca a la falta de médicos, los partidos políticos no paran de echarse las culpas", explicó el médico. "Esto no se soluciona con más plazas en facultades ni más plazas fijas porque lo que se viene observando desde hace años es que los médicos no quieren trabajar en Atención Primaria. Puedes crear muchas plazas, pero el médico tiene otras salidas. Y eso es lo que están haciendo los compañeros: o estudian otras especialidades médicas o trabajan en la privada o se ponen a crear clínicas de estética, como las que están abundando, o se van a otras comunidades o a otros países. La solución pasa por hacer atractiva la Atención Privada si estamos convencidos, como miles de estudios corroboran, que no solo mantiene un sistema sanitario público sino que consigue una calidad y una mejoría en la morbilidad y en la supervivencia de la población. Tener el mismo médico durante 15 años disminuye la mortalidad un 30%, además de reducir las visitas a Urgencias. Y esto es lo que parece que no se está entendiendo".

"Después de la pandemia se han hecho cambios como el de las consultas telefónicas, que no decimos que no puedan ser un apoyo y que no haya que buscarles hueco, pero es imprescindible atender presencialmente a una persona con una enfermedad a lo largo del tiempo, sin que te cambien de médico. En el resto de Europa se preguntan cómo es posible que atendamos a pacientes en cinco o seis minutos. La reivindicación de los diez minutos por paciente es de hace veinte años y todavía no la hemos alcanzado. En Cataluña parece ser que están pidiendo 12 minutos porque ya consiguieron los diez. Aquí estamos rondando los siete u ocho minutos todavía. Es otra de nuestras reivindicaciones básicas. Acabar con esa sobrecarga. No podemos estar atendiendo a 50 0 60 pacientes al día a razón de seis o siete minutos por cada uno. Eso es despacharlos, no atenderlos. Nadie quiere trabajar de esta forma. Y por eso no se encuentran médicos y sufrimos el deterioro de la Atención Primaria que sufrimos. Hay datos de mortalidad del año pasado que empezamos a pensar que no se deben al Covid, sino a ese deterioro del sistema sanitario. Porque estamos dejando de diagnosticar enfermedades que lo que está provocando es un aumento de la mortalidad. Y eso, al que le toca, lo vive. Por eso estamos explicándoselo a la ciudadanía".

