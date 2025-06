Huelga de médicos en Cádiz: “No conducirías tras 24 horas sin dormir, pero yo sí que cojo un bisturí”

Cádiz/Por los aires ha estallado la proverbial y discreta paciencia pacífica del colectivo de médicos. Más de un millar de facultativos de toda la provincia han cortado este mediodía de viernes 13 de junio, de manera improvisada la principal avenida de Cádiz para protestar con la máxima contundencia contra el nuevo estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad y que empeora sus condiciones laborales. Lo hicieron durante el paro de 24 horas convocado para hoy en todo el país por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en la comunidad autónoma andaluza. Lo hicieron después de concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno, donde le dedicaron una estruendosa pitada y varios gritos de guerra a la ministra Mónica García, médica, como ellos: "Explotación, ministra, dimisión", "Ministra, tus castas, los médicos dicen basta", "Mónica García, te quedan pocos días", "Más sanidad y menos mordidas" o, directamente, "Ministra, traidora" , fueron algunos de los que se escucharon.

La cabecera de la manifestación de los médicos. / Julio González

Tras una pancarta de cabecera en el que se leía "Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa”, los profesionales sanitarios decidieron cortar el tráfico de la avenida principal de la ciudad en torno a las 12:30 horas y marcharon en dirección al Hospital Universitario Puerta del Mar generando el lógico colapso. Agentes de la Policía Local motorizados acudieron al poco tiempo a regular la circulación y desviarla por calles perpendiculares. Luego se sumaron varios agentes de la Policía Nacional, que escoltaron a los manifestantes hasta el centro hospitalario, donde la protesta terminó con una sentada. Por el camino fueron muchos los ciudadanos que expresaron su apoyo a los médicos con aplausos y con consignas de solidaridad con sus reivindicaciones.

Un momento de la improvisada marcha de los médicos por la avenida princpal de Cádiz. / Julio González

Lo más escalofriante de todo es la situación absolutamente precaria y sin duda peligrosa sobre las condiciones laborales en las que trabajan quienes velan por la salud de todos que retrataron las pancartas, empezando por una en la que se podía leer: “No conducirías tras 24 horas sin dormir, pero yo sí que cojo un bisturí” o "Guardias 24 horas: injustas, inhumanas y peligrosas", acompañadas de gritos como “¡Médico quemado, paciente maltratado!" o "No existe tu salud sin la mía". A estos mensajes los acompañaban otros como "Ni héroes, ni humanos: esclavos; igualdad", "Salvar vidas no debería costarnos la nuestra" o "Mamá siempre está de guardia", en alusión a la imposibilidad la vida laboral con la familiar.

"El borrador de la reforma del estatuto marco viene a cambiar uno que había desde 2003, que si ya era malo, el actual es todavía más adverso para las condiciones laborales, retributivas y de formación del personal facultativo y en concreto, de los médicos", explicó a los periodistas Juan Benjumeda, coordinador del Sindicato Médico Andaluz en Cádiz, durante la concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

La marcha de protesta imprevista generó el lógico colapso del tráfico. / Julio González

"El estatuto marco, que es la norma que regula como desempeña su función los facultativos en todos sus aspectos, laborales, retributivos, de descanso, de jornada, lo hace el Gobierno central y es ahora un borrador que elabora el Ministerio de Sanidad, que se reúne con algunas organizaciones sindicales entre la que no estamos los médicos, porque somos un colectivo minoritario el sistema nacional de salud y como somos pocos, no se reúnen con nosotros, aunque ahora sí que está habiendo encuentros con el comité de huelga. En esa mesa negociadora no hay ningún médico que corrija los graves defectos que tiene este estatuto para quienes ejercemos la profesión", aclaró el doctor Benjumeda.

"Lo que dice Mónica García ahora que es ministra es diferente lo que decía cuando ejercía como médica", respondió el portavoz sindical a una pregunta sobre la profesión de la titular del departamento de Sanidad y su actitud en este asunto. "El sentimiento de los médicos hacia ella, ya lo están escuchando, es el de haber sido traicionados. Ella ahora está en un Gobierno que no atiende a los médicos. Hemos negociado hasta la extenuación. Pero nos hemos visto abocados a la huelga. Porque un médico no quiere ni hacer huelga ni acudir a manifestaciones. El éxito que está teniendo esta protesta, con participantes de toda la provincia, en todas las comunidades autónomas y en todo el país, y con el apoyo de los Colegios Médicos, de las asociaciones de residentes y de sociedades cinetíficas, todos de acuerdo, yo no lo he visto nunca. Es evidente que algo va muy mal para las condiciones laborales y retributivas de los médicos cuando se han puesto de acuerdo tantos estamentos", añadió Juan Benjumeda.

Uno delos manifesantes ionforma a un ciudadano afectado por el corte del tráfico de la avenida. / Julio González

"Nuestras principales reivindicaciones son que la jornada laboral de los médicos sea como la del resto de los trabajadores de la sanidad pública. Y si hay que hacer más horas, porque es verdad que hay que hacer jornadas complementarias, que no se retribuyan a un precio inferior que la hora normal. Que las horas de guardia coticen, que son muchas horas al cabo de su vida laboral, y que cuenten a la hora de la jubilación. Que las horas de descanso sean respetadas, porque en el nuevo estatuto no se contemplan cada seis meses, sino cada tres. Y puede ocurrir que algunos médicos en una semana hagan hasta 70 horas de guardia. Eso impide la conciliación de la vida laboral con la familiar. Vemos que hay médicos renunciando a sus plazas. Y eso no había ocurrido nunca. Hay médicos dejando un puesto de trabajo fijo por otro que no tenga unas condiciones laborales tan adversas".

Sobre el seguimiento de la jornada de huelga, Juan Benjumeda dijo que "el porcentaje es difícil de determinar porque la administración da unas cifras en las que cuentan a los profesionales que están trabajando en servicios mínimos y al que está saliente de guardia, pero está siendo un éxito. El seguimiento está siendo del 60% y hasta del 70%, del 80% y el 90% en muchos centros. Hay centros de salud en los que están todos de huelga menos el que está de servicios mínimos. Se está trabajando como si fuera un domingo, salvo en atención hospitalaria en oncología, radioterapia y hemodinámica, que funcionan al 100%".

Según cifras de la Consejería de Salud, el seguimiento de la huelga ha sido del 50,12 % en el conjunto de Andalucía, con el siguiente reparto provincial: Almería 54,72 %; Cádiz 51,26 %; Córdoba 43,09 %; Granada 48,03 %; Huelva 46,8 %; Jaén 34,23 %; Málaga 52,79 %; y Sevilla 56,42 %.