María José Campanario, contundente baja en el evento familiar de los Janeiro en Ubrique

El clan Janeiro volvió a reunirse en Ubrique para celebrar una cita muy especial en torno a los toros. La tarde estuvo marcada por la reaparición de Víctor Janeiro, que logró congregar a su familia y a numerosos seguidores. Sin embargo, la ausencia de María José Campanario llamó la atención, sobre todo al tratarse de un evento en el que prácticamente todos los miembros del núcleo familiar estuvieron presentes.

Los focos se posaron inevitablemente en Jesulín de Ubrique, que no tardó en responder a las preguntas sobre su mujer. Con su habitual tono cercano y directo, el torero quiso despejar cualquier duda acerca de cómo se encuentra la odontóloga: "Se encuentra estupendamente, fenomenal". Una afirmación con la que buscó zanjar los rumores y transmitir tranquilidad, destacando que Campanario mantiene un buen estado de salud pese a no haber asistido al festejo.

Las palabras del diestro se convirtieron en el verdadero titular de la jornada. Su declaración, breve pero contundente, fue interpretada como un gesto de cariño y también como una forma de proteger a su esposa frente a comentarios o especulaciones. La familia es, en palabras de Jesulín, su prioridad, y así quiso dejarlo claro ante los medios.

Mientras tanto, el resto del clan se mostró unido en torno a Víctor. Tanto Humberto Janeiro como Carmen Janeiro, junto a la matriarca Carmen Bazán, estuvieron presentes en la plaza, al igual que Beatriz Trapote, esposa del torero homenajeado, que se mostró muy emocionada en varios momentos de la tarde. "He visto a mi suegra, he visto a mis cuñados... yo creo que estamos todos aquí, están todos", declaró emocionada una periodista al observar la concurrencia al evento.. El ambiente fue de apoyo y orgullo compartido, reforzando la imagen de cohesión familiar que siempre ha acompañado a los Janeiro en este tipo de actos.

Sin embargo, fue la figura de Campanario la que terminó marcando la conversación pública. La odontóloga, que mantiene un perfil mediático bajo desde hace años, no participó en el encuentro, pero su nombre estuvo en boca de todos. Precisamente por eso, la frase de Jesulín cobró mayor relevancia, al convertirse en la única referencia oficial a su estado actual.

En otras ocasiones, el torero ya había optado por mantener un perfil discreto en lo que respecta a la vida personal de su pareja, pero en esta ocasión consideró necesario dar una respuesta clara y optimista. El evento de Ubrique confirmó, una vez más, el tirón mediático de los Janeiro, capaces de reunir expectación incluso cuando uno de sus miembros más conocidos no está presente. En esta ocasión, el protagonismo se repartió entre la reaparición de Víctor.

El estado de salud de María José Campanario en el punto de mira

A lo largo del verano, María José Campanario ha dado pistas de su estado de salud através de sus redes sociales, la mujer de Jesulín de Ubrique padece fibromialgia desde hace muchos años y de cuando en cuando le dan brotes que hacen que su saud se resienta. En su Instagram, contestó cuestiones acerca de su enfermedad y cómo la vive.

Historia de María José Campanario hablando de su enfermedad / @mery_land_

"Me preguntáis muchísimas mujeres por la medicación que tomo para la fibromialgia para estar 'igual de bien' que yo", comenzaba explicando, Campanario y continuaba explicando con todo lujo de detalles como se encuentra. "Yo no estoy mejor, la fibromialgia no se cura e, independientemente de ello, los medicamentos que yo tome, pueden sentarle mal a otras personas y yo no los puedo recomendar", afirmaba la mujer de Jesulín de Ubrique en una historia de Instagram.

Continuaba diciendo que: "Lo mejor es que acudáis a un buen reumatólogo o internista para que os vayan pautando lo que a cada una le siente mejor. A mi me sienta muy mal la mayoría de la medicación. Deporte el que se pueda e intentar estar relajada para no caer en una crisis. Un beso a todas y ánimo", finalizaba el mensaje la madre de Julia Janeiro.