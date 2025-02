Preocupación por el estado de salud de María José Campanario

María José Campanario copaba los titulares hace unos días tras saberse que formará parte del elenco del programa de Antena 3, El Desafío. La mujer de Jesulín de Ubrique volvería a la televisión en un formato muy cómodo para ella porque no le supone ninguna intromisión en su vida privada, además en este mismo concurso ya participó su marido años atrás.

A pesar de ser un personaje público y volver a estar en el foco mediático por su fichaje en Atresmedia, María José Campanario ha vuelto a situarse en el punto de mira de la prensa después de que Lydia Lozano desvelase información acerca de la odontóloga en el programa Ni que fuéramos shhh. La periodista daba detalles antes de comentar que la protagonista de esta información era la mujer del torero. "Hay una persona que ha pasado varias veces por un hospital. Hay una persona que cada vez que ha ingresado en un hospital se han paralizado los platós y se ha comentado", comentaba Lydia Lozano.

"De repente, anoche, un amigo mío me llama y me dice que esa persona no solamente está en un hospital, sino que ingresa de urgencia. Y no solamente en urgencia, sino que, además, esa persona que vive muy lejos, a unos 600 kilómetros de Madrid, está en Madrid. En un hospital muy conocido de Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa?", se trataba de María José Campanario que al parecer sufría "muchos dolores, muchísimos dolores".

La odontóloga sufre fibromialgia desde hace muchos años y ha hablado de ello y de los dolores tan severos que esta enfermedad le produce. Lo que ha llamado la atención tanto de Lydia Lozano como del resto de periodistas es que María José Campanario no fue acompañada por su marido al hospital, sino que estuvo con uno de los hombres de confianza de Jesulín de Ubrique. Este dato ha resultado un poco extraño para todos los colaboradores de Ni que fuéramos shhh.

Belén Esteban ha querido dar su opinión acerca del fichaje de María José Campanario por El Desafío. "Yo lo sabía, me lo habían dicho como hace tres semanas o un mes (…) Te voy a ser sincera. Si le han llamado y le apetece, no me parece mal. Lo digo de corazón". Kiko Matamoros se ha sorprendido bastante de que la noticia y piensa que la fibromialgia podría perjudicar el paso de la odontóloga por el concurso.

María José Campanario hace oídos sordos

Los medios han puesto el foco en el estado de salud de la odontóloga, pero ella ha querido desviar la atención de su posible ingreso en un centro hospitalario publicando un selfie en el que aparece en lo que parece una terraza y disfrutando del atardecer, se deduce por la luz que se muestra en la imagen que ha subido a sus redes sociales.

Aunque la intención de la madre de Julia Janeiro sea desmentir la información de su ingreso de urgencia, es probable que la imagen que ha subido a Instagram haya sido tomada en otro momento anterior, nada indica que tenga que ser una fotografía actual.