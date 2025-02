María José Campanario podría fichar por este programa de Antena 3

El futuro laboral de María José Campanario está en el aire, la mujer de Jesulín de Ubrique podría estar sopesando la oportunidad de encauzar su carrera en la pequeña pantalla. El mundo de la televisión y María José Campanario parece que nunca han estado muy ligados y es que la odontóloga ha optado siempre por mantenerse en un segundo plano y tener una vida tan familiar como laboral alejada de las cámaras, algo que podría cambiar pronto.

El nombre de María José Campanario suena con fuerza para El Desafío, el programa de Antena 3 en el que ya participó su marido, así lo ha publicado el portal Algopasatv. De confirmarse sería una verdadera sorpresa porque la madre de Julia Janeiro no ha querido colaborar con ninguna cadena de televisión a lo largo de los años.

Hace pocos meses, Campanario aparecía en Mask Singer, dejando mostrar una faceta desconocida hasta el momento. "La gente me da por fallecida o por desaparecido, que no vivo, que no tengo vida. Yo soy así, soy muy bailonga, tengo mucha marcha", afirmaba la madre de Julia Janeiro. Desde Algopasatv afirman que el próximo destino de la mujer de Jesulín sería este programa de Atresmedia que tanto éxito tiene y que se emite los viernes. No sería la primera vez que la odontóloga pisase este plató y es que ya se atrevió a hacer una prueba en la segunda edición, en la que participaba el torero.

Durante el periodo en el que su marido competía por ser el mejor del desafío, María José quiso dar un paso al frente y se sometió a una prueba de apnea. Campanario se sorprendió a sí misma al comprobar cómo había superado la prueba, ya que ella padece fibromialgia y es una enfermedad que le dificulta su vida en algunos aspectos.

Por el momento, no existe una confirmación de que sea la odontóloga parte del elenco de la sexta temporada del concurso, pero lo que sí que es cierto es que Atresmedia ya ha comunicado que sí habrá una renovación de temporada para 2026, donde se especula que podría participar María José Campanario. Del salario que podría cobrar la odontóloga no se tiene conocimiento, aunque reveló en Mask Singer que le han llegado a ofrecer 1.200.000 euros por realizar varias exclusivas televisivas, entrevistas o participar en algunos concursos.

No sorprende que la mujer de Jesulín haga su reaparición en este programa de Antena 3 y es que además de compartir espacio con otras celebrities, los invitados a pesar de ser famosos no se ven envueltos en preguntas incómodas y no tienen por qué hablar de su vida privada. Simplemente, tienen que limitarse a cumplir con las pruebas previstas e intentar quedar primero en el ranking, sin más compromisos de otra índole, una condición importante para María José Campanario que es bastante celosa de su intimidad.